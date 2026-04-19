به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدیزاده، با اشاره به حجم قابلتوجه اعتبارات اختصاصیافته به شبکه آزمایشگاهی کشور اظهار داشت: مبالغ قابلتوجهی بر اساس برنامههای عملیاتی معاونتهای غذا و دارو پرداخت شده؛ سال گذشته و امسال هم بر اساس همان ابلاغ اعتباراتی پرداخت شده و پایش عملکردها را جدی گرفتیم که اعتبارات در راستای برنامههای عملیاتی هزینه شود.
وی افزود: اعداد و برآورد مصرفیها توسط حوزههای تخصصی سازمان غذا و دارو استخراج و به واحد مالی اعلام میشود و پرداختها دقیقاً بر اساس همان نیازسنجیهای فنی انجام میگیرد.
مدیر امور راهبری و پایش استانها با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی تصریح کرد: وقتی دانشگاهها گزارشهای پایش پس از عرضه و پایش کیفیت عملکردی را ثبت میکنند، سازمان غذا و دارو موظف است بر صحت، دقت و تأثیر این گزارشها نظارت کند. پرداخت اعتبار بدون پایش عملکرد، مصداق هدررفت منابع است.
مهدیزاده از تغییر رویکرد سازمان غذا و دارو در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی خبر داد و گفت: امسال تصمیم داریم فرآیند خرید دستگاههای آزمایشگاهی را بهصورت متمرکز انجام دهیم. هدف، جلوگیری از خریدهای موازی، کاهش هزینهها و اطمینان از استانداردهای فنی تجهیزات است.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی برخی مراکز افزود؛ نادرست است که هزینههای کلانی برای خرید دستگاه در یک دانشگاه انجام شود، اما نمونهها برای آزمایش به آزمایشگاههای همکار ارسال گردد. این وضعیت، هدررفت آشکار منابع ملی است و باید با برنامهریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد معاونتها در مصرف تجهیزات، اصلاح شود.
مدیر امور راهبری و پایش استانها به تفاوت فاحش هزینههای آزمایشگاهی بین دو بخش اشاره کرد و گفت: آزمایشهایی که در بخش دولتی با هزینهای دو تا سه برابر کمتر انجام میشود، در بخش خصوصی با تعرفهای دو تا سه برابر بالاتر ارائه میشود. این شکاف نیازمند بازنگری فوری در مکانیزمهای تعرفهگذاری و نظارت بر کیفیت خدمات است.
مهدیزاده با اشاره به وجود دستگاههای آسیبدیده در شبکه آزمایشگاهی کشور تأکید کرد: بهجای کنار گذاشتن تجهیزات معیوب، باید با تشکیل کارگروه فنی، نسبت به تعمیر و بازسازی آنها اقدام کنیم و سپس با تعریف پروژههای تحقیقاتی و کاربردی، این دستگاهها را در اختیار دانشگاهها یا مراکز پژوهشی نیازمند قرار دهیم.
وی افزود: سامانه لیمز بستر مناسبی برای رصد تعداد نمونهها، نوع آزمونها و عملکرد آزمایشگاهها فراهم کرده است. با تحلیل این دادهها میتوانیم تصمیمات مبتنی بر شواهد برای توزیع منابع اتخاذ کنیم.
مدیرکل امور راهبری و پایش استانهای سازمان غذا و دارو از تشکیل تیم تخصصی برای نظارت بر تجهیزات ارزشمند شبکه آزمایشگاهی خبر داد و گفت: تجهیزات آزمایشگاهی با ارزش قابلتوجهی در معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد. تیم نظارتی ما بررسی میکند که هر دانشگاه تا چه میزان از این سرمایه ملی بهرهبرداری مؤثر داشته است.
وی با هشدار به مراکز کمبازده تصریح کرد: اعتبارات سالانه قابلتوجهی به هر دانشگاه برای فعالیتهای آزمایشگاهی پرداخت میشود. اگر دانشگاهی عملکرد قابلقبولی نداشته باشد و نتواند شاخصهای سازمان غذا و دارو را محقق کند، ناگزیر به قطع یا کاهش اعتبارات آن خواهیم بود.
مهدیزاده در پایان افزود: از هفته آینده، اجرای برنامه عملیاتی ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی را آغاز میکنیم. در این راستا، یکی از ادارهکلهای تخصصی سازمان، توانمندیها، ظرفیتها و چالشهای آزمایشگاههای مرجع و همکار را تشریح خواهد کرد تا مبنای شفاف و استانداردی برای سنجش عملکرد سالانه فراهم شود.
نظر شما