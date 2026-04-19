  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

جاده‌های لرستان لغزنده است

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان از لغزنده بودن جاده‌های این استان به دلیل بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به آغاز بارندگی و لغزندگی سطح جاده‌ها در محورهای مواصلاتی استان، از تمامی رانندگان خواست می‌شود اصول ایمنی را جدی گرفته و ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی‌ورانندگی، با سرعت مطمئنه در مسیرها تردد کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر و همچنین هنگام تردد در محورهای برون‌شهری، شرایط جوی و وضعیت راه‌ها را مدنظر قرار دهند و از هرگونه شتاب‌زدگی و سبقت‌های غیرمجاز پرهیز کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان بر لزوم رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل به دلیل افزایش مسافت ترمزگیری روی سطح خیس، پرهیز از ترمزهای ناگهانی و تغییر مسیرهای غیرضروری، اطمینان از سالم‌بودن برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و سیستم ترمز پیش از حرکت، استفاده مداوم از چراغ‌های روشنایی به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح و هنگام مه آلودگی، خودداری از توقف در حاشیه جاده‌ها، به‌خصوص در نقاط کم‌دید و پیچ‌ها و پرهیز از عبور از رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آب‌گرفتگی تأکید کرد.

رئیس پلیس‌راه لرستان، از رانندگان خواست همکاری کامل با عوامل پلیس‌راه و انتظامی را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا انسداد مسیر، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6804851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها