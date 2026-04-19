به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به آغاز بارندگی و لغزندگی سطح جاده‌ها در محورهای مواصلاتی استان، از تمامی رانندگان خواست می‌شود اصول ایمنی را جدی گرفته و ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی‌ورانندگی، با سرعت مطمئنه در مسیرها تردد کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از سفر و همچنین هنگام تردد در محورهای برون‌شهری، شرایط جوی و وضعیت راه‌ها را مدنظر قرار دهند و از هرگونه شتاب‌زدگی و سبقت‌های غیرمجاز پرهیز کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان بر لزوم رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل به دلیل افزایش مسافت ترمزگیری روی سطح خیس، پرهیز از ترمزهای ناگهانی و تغییر مسیرهای غیرضروری، اطمینان از سالم‌بودن برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و سیستم ترمز پیش از حرکت، استفاده مداوم از چراغ‌های روشنایی به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح و هنگام مه آلودگی، خودداری از توقف در حاشیه جاده‌ها، به‌خصوص در نقاط کم‌دید و پیچ‌ها و پرهیز از عبور از رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آب‌گرفتگی تأکید کرد.

رئیس پلیس‌راه لرستان، از رانندگان خواست همکاری کامل با عوامل پلیس‌راه و انتظامی را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا انسداد مسیر، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.