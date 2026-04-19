از دانشگاه تا کف خیابان؛ این دختران برای «ایران» همیشه وقت دارند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ جنگ تحمیلی سوم باوجود تمام داغ‌ها و خسارت‌هایی که بر مردم کشورمان تحمیل کرد، پیروزی‌ها و دستاوردهای پرشماری را هم برای ملت و کشور به ارمغان آورد. یکی از این دستاوردها، به فعلیت رسیدن بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه بود و ما در بالغ بر ۵۰ روزی که از جنگ رمضان می‌گذرد، مصادیق متعددی از رویش‌ها و همراه شدن قلوب و اذهان با جمهوری اسلامی ایران را شاهد بودیم. یکی از این اتفاقات قابل توجه، کنش‌گری اجتماعی دانشجویان در میدان بود. دانشجویان این مرز و بوم اگرچه پیش از جنگ نیز همواره احساس تکلیف داشتند و شاهد کنش‌گری آنان در پیشرفت و آبادانی بودیم اما این کنشگری‌ها بعد از جنگ روح و جان دوباره یافته و رویش‌های جدیدی را رقم زده است.

دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مدتی است که با تشکیل «گروه جهادی ضحی» برای انجام کارهای جهادی و کمک به نیازمندان جامعه آستین همت بالا زدند و از صفر تا صد کارها را خودشان بر عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. از آموزش‌های فوق برنامه و کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت تا جمع‌آوری کمک‌های خیرین برای رساندن به دست نیازمندان و البته مجاهدت در عرصه جهاد تبیین که زینب‌وار این مأموریت را رسالت اصلی خود می‌دانند.

وجه اشتراک این دختران فعال و پویای جهادی، انگیزه برای کار در راه خدا است و آنان فارغ از کسب منافع مادی خاصه بعد از جنگ تحمیلی سوم می‌خواهند باری را از دوش جامعه بردارند. دختران دانشجوی گروه جهادی ضحی در این شب‌ها برنامه‌های خلاقانه و متنوعی را برای تقویت فضای آکنده از ایثار و حماسه و مقاومت طراحی کرده و در موکب دانشجویی مستقر در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد اجرا می‌کنند. حضور و کنش‌گری این دختران جهادی در تجمعات شبانه شهرکرد و تلاش مجاهدانه این جمع پیامش این است که دختران اگرچه روحی حساس و لطیف دارند اما پای وطن که در میان باشد، در دفاع و پشتیبانی از حریمکشور شب و روز نمی‌شناسند، عزمی راسخ و استوار دارند و تمام‌قد سرباز میدان‌اند.

روز دختر بهانه‌ای شد تا با عضو فعال گروه جهادی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفتگو کنیم و با اهداف و فعالیت‌های این گروه بیشتر آشنا شویم؛ سیده نرگس موسوی، دانشجوی رشته علوم تربیتی در این گفتگو با ما همراه شده است.

* برنامه های گروه جهادی «ضحی» چیست؟

معمولاً هر دانشگاه گروه یا گروه‌های جهادی مستقل خودش را دارد و گروه جهادی ضحی مدتی است که در عرصه خدمت‌رسانی به جامعه از پایگاه دانشگاه فعالیت می‌کند. ما جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند و کنش‌گر هستیم و قائلیم که دانشگاه به فرموده امامین انقلاب مبدأ همه تحولات است که باید در کف جامعه هم کنش‌گری داشته باشد.

ما در مناطقی که فقر فرهنگی دارند حاضر می‌شویم و انواع اقدامات همچون برپایی دوره‌های تقویتی برای دانش‌آموزان با برگزاری دوره‌های مشاوره برای خانواده‌ها و دیگر فعالیت‌ها را انجام می‌دهیم. همچنین یک منطقه هجرت خارج از شهرکرد برای ما تعیین شده که در تعطیلات نوروز، تابستان یا هر زمان که فرصت دست دهد به این منطقه می‌رویم و به فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی می‌پردازیم.

ما دانشجویان گروه جهادی ضحی حدود ۶۰ نفر هستیم اما با توجه به اینکه بخشی از این دانشجویان خوابگاهی یا از دیگر استان‌ها هستند نمی‌توانند در همه برنامه‌ها حاضر شوند. لذا حدود ۲۰ نفر از این گروه همیشه پای ثابت اردوهای جهادی و برنامه‌های فرهنگی آموزشی هستند. این دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنند و بنا به دانش و توانمندی خود، خدمتی را در اردوهای جهادی انجام می‌دهند.

* هدف اصلی و ویژه‌ای که در این فعالیت‌های جهادی برای خودتان تعریف کردید، چیست؟

کار جهادی یک کار دلی و خدایی است یعنی انسان بدون هیچ منفعت و امتیاز مادی و بلکه با صرف هزینه و وقت باید کار کند. نیروهای جهادی حقیقتاً برای رضایت خدا کار می‌کنند و در این مسیر به تهذیب درونی و خودسازی می‌رسند. ما در مسیر خدمت به خلق خدا همان‌طور که خدمت و آموزشی به افراد ارائه می‌دهیم، از آنان نکته‌هایی را می‌آموزیم که در مسیر خودشناسی و خودسازی به ما کمک می‌کند. ارتباط با کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آنها تجربه ناب آموختن و تمرین کردن برای رشد و تعالی است و به نظرم، همین دستاوردهای ارزشمند هر انسانی را ترغیب می‌کند که در این مسیر وارد شود.

ضمن اینکه کار در راه خدا و برای خدمت به خلق خدا بسیار پربرکت و پرزرق و روزی است و شخصاً از زمانی که در مسیر کار جهادی قدم گذاشتم، آثار و برکات آن را به چشم می‌بینم و خدا به کار و تحصیل و تلاش انسان برکت می‌دهد.

* گروه جهادی ضحی در ماه مبارک رمضان نیز مجری نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در یکی از محلات هدف بود، در این خصوص بیشتر توضیح دهید.

بله، ما همچون ماه رمضان سال ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز با حضور در مسجد امام جواد (ع) شهرکرد این طرح قرآنی را ویژه نوجوانان علاقه‌مند محله امیرکبیر اجرا کردیم. با توجه به استقبال بسیار خوب نوجوانان در سال ۱۴۰۳ خصوصاً در روزهای پایانی اجرای طرح، تصمیم گرفتیم ماه رمضان سال ۱۴۰۴ هم دوباره به همان محله بازگردیم و طرح را برای نوجوانان پرشور و علاقه‌مند اجرا کنیم. بر این اساس، هر روز یک ساعت را در مسجد حاضر می‌شدیم و به تلاوت و حفظ و نیز آموزش مفاهیم و نکات آیات برای نوجوانان می‌پرداختم.

در خصوص تدبر در آیات، از محتوای ناظر به آیات منتخب نهضت زندگی با آیه‌ها که از طریق سایت و اپلیکیشن قابل دریافت است بهره بردیم. البته باتوجه به حادث شدن جنگ تحمیلی سوم و تغییر فضای کشور با شهادت امام خامنه‌ای (ره) و شهدای جنگ رمضان، اجرای این برنامه قرآنی و معنوی نیز تحت تأثیر قرار گرفت.

* در خصوص مشارکت در برپایی موکب دانشجویان در خیابان کاشانی شهرکرد و خدمت‌رسانی به مردم در تجمعات شبانه، توضیح دهید.

این موکب با مشارکت همه گروه‌های دانشجویی در استان برپا شده و خدمات متنوعی به مردم ارائه می‌دهد. گروه جهادی ما نیز دو شب میزبان بود و با کارهای ابتکاری ویژه‌ای که داشتیم جمعیت زیادی از برنامه‌های ما استقبال کردند.

در این موکب تابوت نمادین قائد شهید امام خامنه‌ای را ساختیم و صوت سخنرانی‌های تأثیرگذار ایشان را هم پخش کردیم که فضای احساسی و زیبایی را ایجاد کرده بود و مراجعان تحت تأثیر قرار می‌گرفتند، هر کسی این فضا را می‌دید برای امام شهید فاتحه می‌خواند و سوگواری می‌کرد و اشک می‌ریخت.

کار دیگری که کردیم ایجاد فضایی برای رجزخوانی بود که کودکان و نوجوانان یا جوانان به سبک سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) پشت تریبون «قرارگاه مردمی خاتم الانبیا» به رجزخوانی می‌پرداختند. به ویژه رجزخوانی محکم و با صلابت دهه نودی‌ها برایمان جالب توجه بود و نشان می‌دهد که کودکان ما از سنین پایین با حماسه و جهاد و مقاومت آشنا می‌شوند.

همچنین خیمه چایخانه حضرتی امام رضا (ع) را با حضور تعدادی از خادمیاران رضوی استان برپا کردیم که مردم این فضا را هم که تداعی‌گر صحن و سرای حرم مطهر رضوی بود خیلی دوست داشتند و استقبال می‌کردند.

با توجه به استقبال خوب مردم از برنامه‌های ما در نظر داریم نوبت‌های دیگری را نیز در موکب دانشجویی خیابان کاشانی با ایده‌ها و برنامه‌های متنوع‌تر میزبان مردم در اجتماعات خیابانی شبانه باشیم.

* از دیدگاه شما وظیفه دختران خاصه دختران دانشجو در شرایط فعلی کشورمان و جنگ تمام‌عیار دشمنان علیه ایران عزیزمان چیست؟

ما طبیعتاً نمی‌توانیم پای لانچر باشیم یا به خط مقدم برویم اما کلی کار در پشت جبهه وجود دارد که دختران و دانشجویان توانایی سامان بخشیدن به این کارها را دارند. دختران نیز پا به پای سایر اقشار میدان را خالی نمی‌گذارند و از کار برای وطن کنار نمی‌کشند.

این فراز از شهید بهشتی که دانشجو مؤذن جامعه است حقیقتاً در این روزهای جهاد و مقاومت کارکرد بیشتری دارد و این قشر فرهیخته باید در پیشانی کارهای بزرگ برای وطن قرار داشته باشد. ما هم در این شب‌ها تلاش داریم گوشه‌ای از کار را به دست بگیریم و رسالت خودمان را به نحو احسن پیش ببریم.

باید تا می‌توانیم با ایجاد فرصت‌های گفتگو با مردم، جذب حداکثری داشته باشیم. باید بتوانیم قشر خاکستری جامعه را درگیر برنامه‌ها کنیم لذا تلاش داشتیم با دختران و دانشجویان همسن و سال که احیاناُ معترض یا مخالف‌اند، در میدان نیستند و پای کار انقلاب نیامدند صحبت کنیم و اقناع‌سازی را مدنظر قرار بدهیم.

برگزاری کلاس‌های تقویتی رایگان برای دانش‌آموزان، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی ویژه خانواده‌های زندانیان، تهیه بسته‌های شب یلدا برای خانواده‌های بی‌بضاعت و .. از مهم‌ترین دستورکارهای گروه جهادی ضحی در منطقه حاشیه شهر است تا بتوانیم در حد بضاعت، رسالت دانشجویی خودمان را نسبت به جامعه ادا کرده باشیم.

* کلام پایانی...

ما دختران دانشجوی جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می‌کنیم تا سهم هر چند کوچکی در رشد و تعالی جامعه پیرامونی خودمان داشته باشیم و تمرکز ما بر کار برای دانش‌آموزان نیازمند اما مستعد و باهوش است که در تحصیل و تهذیب رشد کنند و آینده درخشان این مرز و بوم را رقم بزنند.