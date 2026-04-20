نیکوکار بهابادی آزادی یک مادر زندانی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکوکار اهل شهرستان بهاباد، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان، پس از بررسی پرونده مادران زندانی، هزینه برگزاری مراسم چهلم مادر مرحوم خود، حاجیه ربابه پورجنایی، را صرف آزادی یک مادر زندانی غیرعمد کرد.

این نیکوکار با اهدای ۶۰ میلیون تومان، آخرین بخش باقیمانده بدهی یکی از مادران زندانی را پرداخت کرد؛ بدهی‌ای که پیش‌تر با همراهی دیگر خیرین تا حد زیادی تأمین شده بود و با تکمیل این مبلغ، راهِ آزادی مادری با دو فرزند چشم‌انتظار هموار شد و او یاد مادر خود را با اقدامی نیک و اثرگذار زنده نگه داشت.

این نیکوکار بهابادی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: تمام آنچه انجام دادم، ادای دِینی بود به روح مادرم و می‌خواستم چهلم ایشان را با کاری گرامی بدارم که یاد و نامشان را زنده نگه دارد و باعث خیر و برکت شود و خوشحالم که توانستم در این روز، گره کوچکی از زندگی یک مادر بردارم و لبخندی به چهره خانواده‌ای بازگردانم به امید آن که ثواب این کار به روح مادرم برسد.