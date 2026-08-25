به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین‌پور عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه رویداد نوجوانان بدون مرز ویژه ۱۶۰ نفر از دختران حاج قاسم شهرستان اردل که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با اشاره به بیانات امام شهیدمان به مناسبت ۱۳ آبان‌ماه در سال گذشته، اظهار کرد: ایشان مطالبه‌ای از نوجوانان داشتند مبنی بر اینکه حرکت عمومی نوجوانان و جوانان دنیا علیه استکبار جهانی شکل بگیرد و در این راستا، نوجوانان و دانش‌آموزان ما با همتایان خود در کشورهای دیگر ارتباط داشته باشند و حقایق را روشنگری کنند.

امام جمعه اردل با ذکر اینکه به تعبیر امام شهید حرکت عمومی و انسانی جبهه مقاومت علیه استکبار به فضل الهی فراگیر خواهد شد و قطعاً دشمن را شکست خواهد داد، افزود: در این سخنان ارتباط با همتایان مورد تأکید ایشان بوده است که باید حقیقت را روشن کنند.

حسین‌پور با اشاره به شکل‌گیری گروه‌های نوجوانان بدون مرز شهرستان اردل برای پیگیری این مطالبه امام شهید، گفت: نوجوانان امروز باید نسبت به تمدن نوین اسلامی و تمدن غرب آگاهی و شناخت کامل پیدا کند و این دانسته‌ها را به همتایان خود در منطقه و جهان هم انتقال دهند.

وی با اشاره به اینکه بعد از شناخت و آگاهی و ارتباط‌گیری مورد نظر امام شهید نوبت به عملیات و حرکت عمومی علیه استکبار می‌رسد، افزود: در این راستا نوجوانان بدون مرز شهرستان جریان تبیین را راه‌اندازی کردند که در گروه‌های چند نفره در شبکه‌های اجتماعی به کنش‌گری پرداختند.

فرایند کنش‌گری نوجوانان بدون مرز شهرستان اردل

حسین‌پور تولید محتوا توسط این نوجوانان را نیز یادآور شد و بیان کرد: این افراد محتواها را برای دیگر گروه‌ها آماده می‌کنند تا این پیام‌ها و محتواها را در دسترس نوجوانان داخل و خارج کشور قرار دهند.

امام جمعه اردل با تأکید بر اینکه در راستای عملیاتی شدن رویداد که از فردا چهارم شهریور با تشکیل گروه‌های نوجوانان بدون مرز آغاز می‌شود، گفت: این نوجوانان از چهارم تا ۱۳ شهریورماه فرصت دارند که یک جزوه را ناظر به کشف حقیقت آماده کنند و این جزوه باید به شش سوال پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از ۱۴ شهریورماه تا ۱۴ مهرماه نیز نوجوانان بدون مرز باید بتوانند با همتایان خود در هشت شهرستان هدف از جمله اردل، ایذه و ... و در خارج کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتباط بگیرند، پیام را انتقال دهند و حقیقت را روشن کنند.

امام جمعه اردل تأکید کرد: بعد از آنکه جذب به هر تعداد صورت گرفت، افراد جذب شده در شهرستان‌ها باید بتوانند نظیر این رویداد را با همکاری و حمایت نهادهای مربوط همچون آموزش و پرورش برگزار کنند.

حسین‌پور با تصریح اینکه پسارویداد نوجوانان بدون مرز شهرستان اردل ۱۳ آبان سال جاری برگزار می‌شود، افزود: این برنامه احیانا در استان دیگری برگزار خواهد شد که متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.