عباس شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد عملیات اجرایی چهارخطه‌سازی مسیر ملکشاهی به ایلام در محدوده ۱۲ کیلومتری ورودی شهرستان با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

فرماندار ملکشاهی با اعلام این خبر گفت: پیگیری‌های مداوم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه نتیجه داد و امروز شاهد شروع رسمی کار در این قطعه مهم هستیم.

وی با اشاره به اهمیت این محور در ترددهای عمومی و مسیر زائران عتبات عالیات افزود: چهارخطه شدن این مسیر از مطالبات جدی مردم ملکشاهی بود و خوشبختانه با رفع موانع طراحی، اصلاح مسیر و تکمیل فرآیندهای مناقصه، پروژه وارد فاز اجرا شد.

به گفته‌ فرماندار ملکشاهی، طی ماه‌های گذشته چندین نشست تخصصی با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود.

شیخی تأکید کرد: اکنون با افزایش اعتبار و تعیین تکلیف پیمانکار، پروژه وارد مرحله اجرا شده و امیدواریم با سرعت مناسب پیش برود.

به گفته فرماندار، تکمیل این قطعه چهارخطه علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، نقش مهمی در تسهیل ارتباط مردم ملکشاهی با مرکز استان خواهد داشت.