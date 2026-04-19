به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از طرح های راهسازی جنوب آذربایجان غربی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی با نگاهی نوآورانه و آیندهنگر، توسعه و تکمیل محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای کشور را در صدر برنامههای عملیاتی خود قرار داده است و این رویکرد استراتژیک، گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت های حملونقل و افزایش سهم ایران در کریدورهای بین المللی ترانزیت محسوب میشود.
وی ادامه داد: توسعه محورهای مواصلاتی به مرزها، نه تنها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، بلکه با عزمی راسخ و جدیت تمام، پیگیری و اجرایی میشود.
بازوند با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار، افزود: تلاش شبانهروزی برای جذب اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل طرحهای راهسازی متصل به پایانههای مرزی، با هدف رفع موانع اجرایی و تسریع در روند پروژهها، در دستور کار جدی قرار دارد.
وی با تقدیر از تلاش دستاندرکاران در شرایط خاص کشور، وضعیت فعالیت کارگاههای راهسازی در آذربایجان غربی را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: با وجود شرایط موجود، پیشرفت فیزیکی طرحهای توسعه زیرساختهای حملونقل در این استان، با جدیت دنبال میشود.
معاون وزیر در ادامه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در محورهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین، بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد و گفت: اجرای موفقیتآمیز طرحهای توسعهای در این مسیر، نویدبخش آیندهای روشن در توسعه حملونقل و لجستیک منطقه است.
وی در پایان، با قدردانی از پیگیریهای مجدانه استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص تأمین اعتبارات لازم برای توسعه مسیر تردد زائران اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: این تلاشها با حمایت کامل وزارت متبوع روبرو بوده و از اهمیت ویژهای برخوردار است و این اقدامات نشاندهنده تعهد وزارت راه و شهرسازی به ارتقای زیرساختهای حملونقل، تسهیل تردد مسافران و زائران، و همچنین تقویت جایگاه ایران به عنوان یک هاب ترانزیتی منطقهای و بینالمللی است.
