به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست وبیناری «نقش روشنگری در جنگ رمضان» با تقدیر از جامعه رسانه‌ای استان، بر نقش مؤثر رسانه‌ها در ارتقای امنیت روانی و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان گفت بیش از ۱۲۷۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در مازندران با قرارگاه‌های رسانه‌ای در ارتباط مستمر هستند که این همکاری موجب اثرگذاری مثبت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و تعامل با مردم شده است.

وی به نقش رسانه‌های استان در ایجاد امنیت روانی جامعه اشاره کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت بنزین و نیازهای مردم در شرایط اخیر، از بروز آشوب جلوگیری کرده و امنیت روانی جامعه را تقویت کرده است.

محمدی تأکید کرد که این اقدامات نشان‌دهنده پایبندی جامعه رسانه‌ای مازندران به آرمان‌های جمهوری اسلامی و خدمت به کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان از حضور خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای در همایش تقدیر کرد و برای تداوم موفقیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار آنان آرزوی موفقیت کرد.