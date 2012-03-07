رسانه ها نقش مهم در تقویت احساس امنیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید کاظم موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در کمیسیون اطلاع رسانی و عملیات روانی فرماندهی انتظامی گلستان امنیت را یکی از بسترهای مهم و اساسی تحقق توسعه و پیشرفت جامعه عنوان کرد و گفت: رویکرد جامعه محوری پلیس از راهکارهای مؤثری است که در سایه تعامل با همه اقشار جامعه بویژه رسانه ها و فعالان عرصه اطلاع رسانی آثار مثبت زیادی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه رسانه ها به عنوان ابزار مؤثر در فرآیند نهادینه سازی آموزشها کاهش جرائم در جامعه گفت: تقویت تعامل با رسانه ها پلیس را تحقق اهداف خود که همان برقراری نظم و امنیت در جامعه است یاری می کند.

سرهنگ موسوی بحث عملیات روانی یک بحث جدی و بسیار مهم عنوان کرد و افزود عملیات روانی در واقع استفاده برنامه ریزی شده از تبلیغات و تبعات ارتباطی به منظور تأثیر گذاری بر نظر ها، احساسات، موضع گیری و رفتار گروه های مخالف همراه و بی طرف است به گونه ای که به تحقق اهداف و سیاسی های تعیین شده کمک کند.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با تأکید بر نقش مؤثر رسانه ها در فرآیند نهادینه سازی امنیت جامعه تصریح کرد: رویکرد نیروی انتظامی به عنوان عنصر اصلی تأمین نظم و امنیت در جامعه تعامل مؤثر و مثبت با رسانه ها است.

معاون اجتماعی و دبیر کمیسیون اطلاع رسانی و عملیات روانی فرماندهی انتظامی گلستان نیز در این جلسه گفت: رسانه ها پل ارتباطی بین پلیس و مردم بوده و فرهنگ سازی و آموزش نیز از عوامل مؤثر اصلاح رفتارهای نابهنجار و کاهش جرائم در جامعه است و از این رو رسانه ها نقش مؤثری در تحقق این مهم دارند.