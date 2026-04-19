هدیه سماوا به دختران ایران زمین

به گزارش خبرنگار مهر، سماوا به مناسبت روز دختر تخفیف ۵۰ درصدی را ویژه کتاب‌های صوتی اعمال کرده که داستان‌های حول محور یک دختر می‌چرخد.

این کتاب‌های صوتی شامل کتاب‌هایی همچون «پاییز آمد»، «گورناز»، «دختر شینا»، «مهاجر سرزمین آفتاب»، «رییس زندگی خودت باش»، «فرنگیس»، «چشم بیت لحم»، «هواتو دارم»، «نرگس»، «جنگجوی رویا»، «مسکوی کوچک افغانستان»، «کمی تا قسمتی معمولی»، «از ترس تنهایی»، «نیمه تاریک مامان»، «سفیدبرفی»، «ساجی»، «تنها گریه کن»، «قصر آبی» و «کاش برگردی» است.

کتاب پاییز آمد

کتاب صوتی پاییز آمد نوشته گلستان جعفریان و انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است. این کتاب خاطرات فخرالسادات موسوی همسر سردار شهید احمد یوسفی است.

کتاب گورناز

کتاب گورناز نوشته نیلوفر نیک‌بنیاد، یک داستان فانتزی و آموزنده است و به موضوع مهم مراقبت از خود و حریم شخصی در نوجوانان به‌ویژه دختران می‌پردازد.

کتاب دختر شینا

کتاب دختر شینا شرح خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر، یکی از شهدای استان همدان است. این کتاب به قلم بهناز ضرابی‌زاده نوشته شده و انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رسانده است.

کتاب سرزمین آفتاب

کتاب مهاجر سرزمین آفتاب زندگی‌نامه‌ بانوی ژاپنی مسلمان و مادر شهید، کونیکو یامورا که توسط حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشته شده است.

کتاب رئیس زندگی خودت باش

رئیس خودت باش نوشته بهداد بلوری است. این کتاب ۳۵ مهارت کسب درآمد بدون نیاز به سرمایه را به مخاطبانش آموزش می‌دهد.

کتاب فرنگیس

فرنگیس زندگی‌نامه و خاطرات ‌فرنگیس حیدرپور که توسط مهناز فتاحی گردآوری و نوشته شده و انتشارات سوره مهر آن را به چاپ رسانده است. نویسنده سعی کرده است گوشه‌ای از رشادت‌ها و پایمردی‌های یکی از زنان ایرانی را در طول هشت سال جنگ ایران و عراق نشان دهد و شخصیتی را که کم از قهرمانان تاریخ جهان ندارد، به مردم ایران معرفی کند. این کتاب از دوران کودکی فرنگیس شروع می‌شود و فصل‌به‌فصل پیش می‌رود.

کتاب چشم بیت لحم

چشم بیت لحم نوشته ابراهیم نصرالله و ترجمه سیدحمیدرضا مهاجرانی است. انتشارات امیرکبیر این رمان از ادبیات عرب را منتشر کرده است.

کتاب هواتو دارم

هواتو دارم نوشته محمدرسول ملاحسنی و گردآوری‌شده توسط رقیه ملاحسنی بوده و نشر شهید کاظمی آن را منتشر کرده است. این کتاب روایت زندگی شهید مدافع حرم مهندس مرتضی عبداللهی است.

کتاب نرگس

نرگس نوشته رحیم مخدومی، داستان زندگی انقلابی پسری به نام اسماعیل در بحبوحه‌ انقلاب و درگیری‌های او با خانواده و اطرافیانش است.

کتاب جنگجوی رؤیا

کتاب جنگجوی رویا نوشته ویدا اروجی است. شخصیت اصلی این داستان دختری به نام «وریا» است؛ دختری که تصمیم دارد تبدیل به مشهورترین نویسنده جهان شود. او رؤیای داشتن یک کتاب‌فروشی برای کودکان را نیز در سر می‌پروراند؛ یک کتاب‌فروشی‌ که کودکان در آنجا جمع شوند و درباره‌ٔ داستان‌هایی که خوانده‌اند، صحبت کنند. وریا در تلاش است تا به معنای زندگی پی ببرد.

کتاب مسکوی کوچک افغانستان

مسکوی کوچک افغانستان نوشته معصومه حلیمی است. این کتاب دربردارنده زندگی‌نامه‌ «نجیبه اصغری»، مادر شهید «احمد شکیب احمدی» است. معصومه حلیمی در این اثر صوتی زندگی‌نامه‌اتی را روایت کرده که از کابل افغانستان آغاز می‌شود، از جنگ‌های جاری در این کشور می‌گذرد و ما را با خود به کشورهای ایران و پاکستان می‌برد تا از رنج‌های یک زن هزاره آگاه شویم. نجیبه اصغری یک زن هزاره‌ شیعه اهل افغانستان است که داستان پسرش احمد شکیب احمدی در طی جنگ داخلی این کشور را شرح داده است.

کتاب کمی تا قسمتی معمولی

کمی تا قسمتی معمولی نوشته باربارا دی و ترجمه محبوبه نجف خانی که نشر افق این کتاب را منتشر کرده است؛ این کتاب به نوجوانان کمک می‌کند خودشان را همان‌طور که هستند، بپذیرند. «نورا» دو سال از مدرسه را به‌خاطر بیماری سرطان از دست داده و قصه‌اش زمانی آغاز می‌شود که دوباره به مدرسه برگشته است. او می‌خواهد عادی باشد؛ هرچند رفتار پدر و مادر و اطرافیان با نورا متفاوت است.

کتاب از ترس تنهایی

کتاب از ترس تنهایی نوشته امیلی گیفین داستان تردیدهای دختر سی ساله‌ای است که به شکلی ناخواسته در موقعیت عاشقانه‌ پیچیده‌ای قرار می‌گیرد. او که همیشه دختر خوب و سربه‌راهی بوده است، در شب تولد سی سالگی‌اش وارد ماجرایی می‌شود که زندگی عاطفی‌اش را به‌کلی عوض می‌کند. ماجرایی که به او می‌فهماند مرز درست و غلط بسیار باریک است و گاهی لازم است در زندگی خطر کنیم. این رمان درست مثل زندگی است.

کتاب نیمه تاریک مامان

کتاب نیمه تاریک مامان نوشته اشلی آدرین و ترجمه محدثه احمدی است. این کتاب روایت زنی به نام «بلایت کانر» است که تصمیم دارد برای دخترش مادری خونگرم و فداکار باشد، مادری که خودش هیچوقت نداشته است، اما خیلی زود پی می‌برد مشکلی در فرزندش وجود دارد. او مانند بچه‌های دیگر رفتار نمی‌کند و این اندوهی بزرگ برای بلایت به بار می‌آورد. داستان با تولد فرزند دوم و پرداختن به روابط بلایت و شوهرش، جنبه‌های دیگری هم پیدا می‌کند. جنبه‌هایی که رازها و اتفاقات بسیاری را دربر دارد.

کتاب سفیدبرفی

کتاب سفید برفی نوشته جمعی از نویسندگان و ترجمه محمد قصاع است. این کتاب حاوی ۱۰ افسانه‌ است‌ که‌ شهرتی‌ جهانی‌ دارند؛ «لباس‌ جدید پادشاه‌»، «غاز طلایی‌»، «پدربزرگ‌ و ترب‌»، «مردخانه‌دار»، «بودلینگ‌ و روباه‌»، «واکیما و مردگلی‌»، «موسیقی‌دان‌های‌ شهر»، «مرغ‌ پاکوتاه‌ و دانه‌ گندم‌»، «سفیدبرفی‌» و «رامپل‌ یک‌ پا». این قصه‌ها با شعرهایی‌ منظوم‌ از «اسدالله‌ شعبانی‌» همراه‌ شده‌اند. می‌دانیم که افسانه‌های فولکلور، عنوانی کلی برای داستان‌هایی است که سینه‌به‌سینه نقل شده و از نیاکانمان به دست ما رسیده‌اند و اغلب دارای موجودات افسانه‌ای با قدرت‌ها و ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای هستند که طی اتفاقات داستان در کنار دیگر شخصیت‌ها قرار گرفته و درصدد بازکردن گره داستان برمی‌آیند.

کتاب ساجی

«ساجی» نوشته بهناز ضرابی‌زاده به نقل خاطرات نسرین باقرزاده همسر سردار شهید بهمن باقری (فرمانده مخابرات قرارگاه نوح) می‌پردازد. ساجی روایتی است از زندگی شهید باقری و همسرش که یکی از زنان مقاوم و مبارز در روزهای سخت خرمشهر بود. این اثر در انتشارات سوره مهر چاپ شده است.

کتاب تنها گریه کن

کتاب تنها گریه کن نوشته اکرم اسلامی، روایت زندگی اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است که در انتشارات حماسه یاران به چاپ رسیده است.

کتاب قصر آبی

کتاب «قصر آبی» نوشته لوسی مود مونتگمری با ترجمه مریم دلیخون در انتشارات سفیر قلم چاپ شده است. رمان قصر آبی یک داستان فراموش نشدنی از شجاعت و عشق دختری به نام والنسی است که قبل از جنگ جهانی اول در شهر دیروود واقع در انتاریو کانادا زندگی می‌کرد. دیروود شهری تخیلی و زاده ذهن نویسنده است اما بر مبنای داستان واقعی نوشته شده است.

کتاب کاش برگردی

کتاب کاش برگردی نوشته محمدرسول ملاحسنی است. این کتاب زندگی شهید مدافع حرم زکریا شیری به روایت مادر شهید است.