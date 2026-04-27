به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مینهای بازیدراز»، پنجاهونهمین اثر از مجموعه «قصه فرماندهان» است که به همت انتشارات سوره مهر منتشر و در بازار کتاب کشور عرضه شده است.
شهید محمود (عبدالله) نوریان، فرمانده و بنیانگذار «گردان مهندسی و تخریب لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)» بود. او متولد سال ۱۳۴۰ در تهران بوده و در زمان مبارزات انقلابی خود، با مبارزان برجستهای مانند آیتالله شهید شاهآبادی و شهید محمدعلی اندرزگو مأنوس بوده است.
او در شناسایی و مبارزه با عناصر ضدانقلاب تبحر داشت و به این دلیل در واحد تحقیقات پذیرش ستاد مرکزی سپاه پاسداران مشغول به فعالیت شد و در عملیات «بازیدراز» نیز حضور و فعالیت مؤثری داشت.
کتاب «مینهای بازیدراز» به قلم مصطفی محمدی در یازده بخش به شرح زندگی شهید نوریان میپردازد. بعضی از عناوین این بخشها عبارتاند از: «پسر مریمخانم»، «یکی این را بگیرد»، «غار و عبدالقادر»، «مین قمقمهای دیدم، تشنهام شد» و «آخرش فهمیدم چهکارهای».
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
تخریبچیها همراه با محمود به طرف چادرها برمیگردند. سر راه هرچه مین دمر و یکوری روی زمین افتاده را میریزند توی گونیها. محمود، از سر سرگرمی و خنده، بیخطاب ولی بلند میگوید: «مین دوست و دشمن رو از هم تشخیص نمیده. پس حتی مراقب مینهای خنثیشده هم باشید. بعضیهاشون دوزمانهان. برادر حسن! با شما هم هستم.»
حسن که دارد آستینها را برای وضو بالا میکشد، میگوید: «من که سرم هم بره، حرفهای شما از سرم نمیره. همیشه به حرفات کولی دادم!»
نیمساعت بعد، محمود از جایگاه پیشنماز برخاسته و رو به رزمندههای گردان تخریب میگوید: «میخوام درخواست کنم نماز بارون هم بخونیم. قبلش البته دو رکعت بهصورت فرادا نماز شکر بخونیم؛ چون امروز هیچکدوم از برادرهای تخریب طوریش نشد.»
انتشارات سوره مهر، کتاب «مینهای بازیدراز» زندگینامه شهید محمود (عبدالله) نوریان به قلم مصطفی محمدی را در ۱۱۴ صفحه و بهای ۲۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.
