۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

قصه‌های نجات‌بخش میهمان شبانه خانه‌های مردم

سماوا در راستای فعالیت‌های جدید خود، هر شب ساعت ۲۱ برنامه‌ ویژه‌ای را برای مخاطبان کودک و نوجوان خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای جاری که اخبار و تنش‌ها از هر سو رو به افزایش است، نگرانی درباره حفظ آرامش روانی فرزندان‌مان امری طبیعی به نظر می‌رسد. کودکان بیش از آنچه بروز می‌دهند، از فضای پیرامون خود تأثیر می‌پذیرند؛ ازاین‌رو، آنچه برای والدین اهمیت دارد، فراهم ساختن پناهگاهی امن برای آن‌ها است؛ مکانی دور از هراس و گفتارهای دشوار جهان بزرگسالان.

تولید کتاب‌های صوتی از مجموعه فعالیت‌های سماوا به شمار می‌رود؛ در این راستا این مجموعه برنامه ویژه‌ای را با عنوان «قصه‌های نجات‌بخش را هر شب ساعت ۲۱ در کانال بله اجرایی می‌کند. کتاب جنگجوی رؤیا یکی از کتاب‌هایی است که در این راستا امشب ساعت 21 با صدای سیما خوش‌چشم در این پلتفرم منتشر خواهد شد.

قصه‌هایی پرمعنا و دل‌نشین که می‌تواند کودکان را، حتی برای چند دقیقه از فضای سنگین این روزها دور سازد و آنان را در جهانی از روایت، بار دیگر به آرامش و امید بازگرداند.

