  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

وقتی تاریخ لباس قصه می‌پوشد/ ایران در ۹ روایت جان گرفت

چاپ ۹ سند افتخار برای نوجوانان، از نبرد سورنا تا عملیات مروارید در مجموعه «روزی روزگاری ایران» از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستانی «روزی روزگاری ایران» به قلم مهدی میرکیایی و با تصویرگری جمعی از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، به‌تازگی برای مخاطبان ۱۲ سال به بالا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این مجموعه در قالب روایت‌های داستانی، به بازخوانی بخش‌هایی از تاریخ ایران و جنگ‌های مهم و افتخارآمیز ایرانیان در دوره‌های مختلف می‌پردازد؛ از نبرد سورنا با کراسوس در دوران اشکانی تا مقاومت‌های مردمی در دوره صفویه، زندیه، قاجار، مشروطه و در نهایت دفاع مقدس.

از جمله عناوین این مجموعه می‌توان به «تو سرزمین ایران را نخواهی دید»، «روزی که همه کلاهشان را آتش زدند»، «باید راز گنجینه را به من بگویی» و «هنوز یک نفر باقی مانده» اشاره کرد که هرکدام به یکی از مقاطع مهم تاریخی اختصاص دارند.

این آثار با تصویرگری هنرمندانی چون زهرا جعفری، زهرا زرین‌پور، عاطفه فتوحی، مریم فاضلی و مریم محمودی‌مقدم و در قالب صفحات مصور رنگی منتشر شده‌اند و تلاش دارند روایت‌هایی جذاب و مستند از تاریخ ایران را برای نسل نوجوان بازآفرینی کنند.

کد مطلب 6806996
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها