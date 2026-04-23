اجرای طرح «میز کتاب مقاومت» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری تجمع‌های مردمی در شب‌های مقاومت، نشر شهید کاظمی در اقدامی فرهنگی، طرح «میز کتاب مقاومت» را با هدف تقویت فعالیت‌های محتوایی و ترویج کتابخوانی در موکب‌ها، مساجد و ایستگاه‌های فرهنگی سراسر کشور آغاز کرد.

نشر شهید کاظمی در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی خود و با توجه به حضور خودجوش مردم در شب‌های مقاومت، طرح «میز کتاب مقاومت» را راه‌اندازی کرده است. این طرح با هدف افزودن یک بُعد محتوایی و معرفتی به تجمع‌های مردمی طراحی شده تا حضورها تنها به فعالیت‌های نمادین محدود نشود و حلقه‌های اثرگذار فرهنگی نیز در کنار آن شکل گیرد.

در این برنامه، نشر شهید کاظمی مجموعه‌ای از کتاب‌های منتخب را برای عرضه در موکب‌ها، ایستگاه‌های فرهنگی، مساجد و سایر مراکز مردمی پیشنهاد می‌دهد. این میزها شامل بسته‌های متنوع کتاب برای سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال است. موضوعات این بسته‌ها شامل بیانات امام شهید، انقلاب اسلامی، ادبیات پایداری، استکبارستیزی و آثار مرتبط با فرهنگ مقاومت است. کتاب‌ها در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه می‌شوند و امکان افزایش، کاهش یا ترکیب آن‌ها بر اساس نیاز و ظرفیت هر مجموعه وجود دارد.

این طرح از زمان آغاز، با استقبال قابل توجه مجموعه‌ها و گروه‌های مختلف مواجه شده و بسیاری از فعالان فرهنگی برای مشارکت در این حرکت اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین فرآیند تهیه و ارسال بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که موکب‌ها و ایستگاه‌های فرهنگی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن میز کتاب خود را تجهیز کنند.

هدف اصلی این طرح کمک به گسترش فعالیت‌های فرهنگی، ارائه محتوای مناسب برای مخاطبان و تقویت سطح آگاهی و مطالعه در میان مردم است . چرا که امام شهید برای کتاب و مطالعه ارزش زیادی قائل بودند. ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان فرمودند:

«من اگر هر روز یک ساعت باید حرف بزنم و نتیجه‌اش این باشد که مردم کتابخوان بشوند، حاضرم روزی یک ساعت‌ونیم حرف بزنم.»

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی و هماهنگی جهت برپایی «میز کتاب مقاومت» می‌توانند با شماره‌های 0253551818 (داخلی فروش عمده) و 0991923084 (پاسخ‌گویی از ساعت 9 تا 17) تماس بگیرند.