خبرگزاری مهر، گروه استانها: ولادت حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) نقطهای برجسته در تاریخ مکتب اهلبیت(ع) است؛ بانویی که با پاکی، دانش، اخلاص و پیوند عمیق با ولایت، جایگاه زن را در بالاترین مرتبههای معنوی و انسانی به نمایش گذاشت. زندگی این بانوی کریمه نشان میدهد که یک دختر میتواند در اوج عفاف و معنویت، به نماد دانایی، بصیرت و اثرگذاری اجتماعی تبدیل شود و مسیر حق را در زمانه سختیها با استقامت ادامه دهد. امروز نیز بازخوانی سیره نورانی ایشان میتواند برای نسل جوان، بهویژه دختران، منشوری از رفتار صحیح، رشد فکری و حرکت آگاهانه در زندگی باشد.
سیره حضرت معصومه(س) یادآور آن است که علم، اخلاق و ولایتمداری سه ستون اصلی تربیت یک انسان مؤمن و مسئولیتپذیر است. ایشان با پیوند عمیق با امام زمان خود، با زیست عفیفانه و با جایگاهی که در میان بزرگان دین یافتند، نشان دادند که منزلت حقیقی انسان در پرتو طهارت قلب، پیروی از حقیقت و تلاش برای فهم و ترویج معارف الهی شکل میگیرد. توجه دوباره به این الگو میتواند جامعه امروز را به سوی تعمیق هویت دینی، تقویت خانواده و رشد معنوی دختران و بانوان هدایت کند؛ همان رسالتی که ولادت این بانوی بزرگوار یادآور آن است.
لزوم الگوگیری از سیره حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)
حجتالاسلام سید صادق علمداری، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت الگوگیری دختران و بانوان از سیره اخلاقی و رفتاری ایشان تأکید کرد.
استاد حوزه و دانشگاه در توضیح فضائل حضرت معصومه (س) اظهار کرد: این بانوی والامقام نمادی از پاکی، تواضع و حکمت است و نگاه به زندگی و سیره ایشان برای دختران امروز ما میتواند راهگشا، الهامبخش و امیدآفرین باشد.
وی با اشاره به وجه پاکی و معصومیت در شخصیت حضرت معصومه (س) گفت: لقب معصومه که از سوی امامان معصوم برای ایشان به کار رفته، بیانگر مقام معنوی و طهارت روحی ایشان است. حتی نقل است برخی از علمای بزرگ قم، پیش از آغاز درس و بحث خود، به زیارت حرم مطهر ایشان میرفتند. این رفتار نشان میدهد دختر امام کاظم (ع) به مرتبهای از جلالت رسیده بود که فقهای برجسته نیز حضور در کنار مضجع نورانی ایشان را مایه توفیق و تبرک میدانستند.
علمداری افزود: این نکته برای دختران امروز پیام روشنی دارد؛ اینکه یک دختر میتواند در مسیر علمی و معنوی چنان رشد کند که جامعه و نخبگان علمی او را بهعنوان الگویی ارزشمند بشناسند و تکریم کنند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به حکمت و دانش حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: ایشان در پاسخگویی به پرسشهای علمی و اعتقادی توانمند بودند و حتی در شرایط سخت سیاسی و اجتماعی، همواره در کنار امام زمانشان به دفاع از حقیقت پرداختند. امروز نیز نیاز اصلی دختران و بانوان کشور ما، تقویت دانش، مهارت و بینش دینی و اخلاقی است؛ همان ویژگیهایی که حضرت معصومه (س) را به الگویی ماندگار تبدیل کرده است.
وی همچنین «پایداری اخلاقی» را از برجستهترین ویژگیهای این بانوی اهلبیت دانست و افزود: در دورهای که فشارهای اجتماعی و سیاسی فراوان بود، حضرت معصومه (س) با پایبندی کامل به اصول اخلاقی و دینی، الگویی از استقامت و پرهیز از انحراف ارائه کردند. چنین روحیهای برای نسل امروز، بهویژه دختران، درس مهمی درباره حفظ عزت نفس، کرامت انسانی و معنویت است.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر دختران ما بتوانند صفات نورانی حضرت معصومه (س) را در مسیر زندگی خود جاری کنند، بیتردید آیندهای روشنتر و جامعهای اخلاقیتر و پویاتر رقم خواهد خورد.
ولادت حضرت معصومه (س) نماد جایگاه والای زن در مکتب تشیع است
حجتالاسلام سلمان تهمتن، کارشناس دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ولادت حضرت معصومه یادآور منزلت والای بانوان در مکتب اهلبیت است و زندگی ایشان سرشار از درسهای معرفتی، علمی و اخلاقی برای زنان و مردان مسلمان است.
کارشناس دینی گفت: این روز پر خیر و برکت فرصتی است برای بازخوانی ابعاد شخصیتی این بانوی کریمه و درس گرفتن از سیرهی نورانی ایشان.
وی با اشاره به نامگذاری این روز به عنوان روز دختر افزود: اینکه در تقویم رسمی کشور روزی بهنام دختر وجود دارد و آن هم در سالروز میلاد حضرت معصومه (س) نامگذاری شده، نشاندهنده اهمیت فراوان جایگاه زن در مکتب تشیع است. در هیچکجای عالم مشاهده نمیشود که برای یک بانوی پرهیزکار چنین حرمی باشکوه برپا شود و بزرگان دین و مردم برای زیارت و طلب شفاعت به مرقد او بروند. این خود نشانه عزت و احترام زنان در فرهنگ اهلبیت است.
تهمتن با اشاره به ویژگی ولایتپذیری حضرت معصومه (س)گفت: یکی از برجستهترین ویژگیهای حضرت، حرکت ایشان از مدینه به سمت خراسان برای زیارت امام رضا (ع) است. این سفر طولانی و پرخطر، نشانه عشق و اطاعت ایشان نسبت به امام زمان خویش بود. این رفتار، پیامی ماندگار به همه مؤمنان است تا در هر شرایطی به امام و ولایت متصل باشند.
کارشناس دینی در ادامه به ابعاد علمی و حدیثی حضرت معصومه (س) پرداخت و گفت: در میان احادیثی که از ایشان نقل شده، روایتی بسیار زیبا از سلسلهای از بانوان اهلبیت وجود دارد که همگی از نسل فاطمه زهرا (س) هستند. این روایت به پیامبر اکرم (ص) منتهی میشود که فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». این زنجیره روایی تماماً توسط بانوان نقل شده و نشاندهندهی وجود شبکهای از زنان عالم و راوی است که در انتقال معارف اهلبیت نقش فعال داشتند. این موضوع الگویی برای بانوان امروز است تا خود حلقههای علمی، فرهنگی و معرفتی تشکیل دهند و میراث دینی را به نسلهای بعدی منتقل کنند.
وی با تأکید بر عفت و پاکدامنی حضرت معصومه (س) افزود: اگرچه شرایط اجتماعی زمانه فرصت ازدواج را برای ایشان فراهم نکرد، اما هرگز از مسیر عفت و حیا خارج نشدند. این رفتار، پاسخی روشن است به کسانی که نداشتن ازدواج را بهانهای برای لغزش میکنند. همانگونه که قرآن کریم درباره حضرت مریم (س) فرمود: «التی احصنت فرجها»، حضرت معصومه (س) نیز نمونهای از عفاف و وقار در میان بانوان بود.
تهمتن بر لزوم محبت و احترام متقابل در خانوادهها تأکید کرد و گفت: مردان باید نسبت به محارم خود مهربان و باعاطفه باشند. پیامبر اکرم (ص) نسبت به دختر خود فاطمه (س) نهایت محبت را داشت و این رفتار باید الگوی مردان مسلمان باشد. محبت پدر به دختر و برادر به خواهر مایه تحکیم بنیاد خانواده و تقویت عواطف الهی است.
کارشناس دینی با اشاره به صبر و مجاهدت حضرت معصومه (س) در مسیر هجرت به ایران تصریح کرد: حضرت در سختترین شرایط روزگار راه زیارت امام رضا (ع) را پیش گرفتند و سختیها را با صبر و رضایت تحمل کردند. این درس بزرگی است برای همه ما که در مسیر حق، از دشواریها نهراسیم و با توکل بر راه خدا بمانیم.
وی خاطرنشان کرد: انشاءالله همه ما بتوانیم به سیرهی اهلبیت (علیهمالسلام) اقتدا کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی از اخلاق، حیا و ولایتمداری حضرت معصومه (س) الگو بگیریم. دعا میکنیم خداوند تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) و موفقیت رزمندگان اسلام را نصیب امت اسلامی گرداند.
جایگاه الهی حضرت معصومه(س) فراتر از الگوی زنان است
حجتالاسلام سید محمدمهدی جعفری، استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه معصومه(س) الگویی برای همه مؤمنان اعم از زن و مرد است، اظهار کرد: مقام شفاعت و جایگاه علمی این بانوی بزرگوار در میان امامزادگان بینظیر بوده و زیارت ایشان بهقدری ارزشمند است که در روایات، بهشت بر زائر ایشان واجب شمرده شده است.
استاد حوزه علمیه با اشاره به عظمت جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: اگرچه میان زن و مرد در برخی احکام تفاوتهایی وجود دارد، اما در مسیر تقرب الهی هیچ تفاوتی نیست و قرآن در سوره تحریم، همسر فرعون را بهعنوان الگو برای همه مؤمنان معرفی میکند.
وی افزود: حضرت معصومه(س) نه تنها الگوی دختران و زنان مسلمان، بلکه الگویی برای تمام مؤمنان هستند؛ چرا که به مقامی رسیدهاند که بسیاری از مردانِ بزرگ تاریخ نیز به مقام ایشان غبطه میخورند.
جعفری با اشاره به منزلت شفاعت در شأن این بانوی بزرگوار تصریح کرد: شفاعت جلوه رحمت الهی است و حضرت معصومه(س) مظهر رحمت خداوند به شمار میآید؛ چنانکه در زیارتنامه ایشان میخوانیم: انّ لکِ عندالله شأناً من الشأن.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: شناخت اثر زیارت حضرت، که در روایات موجب وجوب بهشت بر زائر دانسته شده، خود نیازمند درک عمیقتری از مقامات معنوی ایشان است.
وی با بیان اینکه دو ویژگی مهم حضرت معصومه(س) باید الگوی مؤمنان باشد، گفت: جنبه علمی این بانو بسیار برجسته است؛ تا جایی که در کودکی پاسخگوی پرسشهای دینی مردم بودند و امام کاظم(ع) سه بار در شأن ایشان فرمودند: فداها ابوها.
جعفری افزود: حضرت معصومه(س) همچنین راوی احادیث بودند و یکی از مهمترین نقلهای حدیث غدیر از سوی ایشان ثبت شده است.
استاد حوزه علمیه به هجرت تاریخی حضرت معصومه(س) اشاره کرد و گفت: هجرت ایشان از مدینه به سوی خراسان برای نصرت امام زمانشان بود، نه صرفاً بهخاطر محبت خانوادگی به برادر. برخی نقلها حتی شهادت ایشان را نتیجه دشمنی با این حرکت الهی دانستهاند.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین الگوهای رفتاری از زندگی حضرت معصومه(س)، تلاش و فداکاری برای نصرت امام است. هر مؤمنی باید در هر شرایطی یاری امامش را مقدم بداند، حتی اگر به قیمت جان او تمام شود.
