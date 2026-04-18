جنگ رمضان قدرت ولایت فقیه را در حفظ عزت و اقتدار کشور تجلی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در مراسم آغاز جشن‌های دهه کرامت که با حضور خدام و زائران بارگاه منور رضوی در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار شد، با استناد به روایتی از امام رضا(ع) به تبیین جایگاه رفیع امامت پرداخت و آن را مایه قوام دین و عزت مسلمانان دانست.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حدیث شریفی از امام رضا(ع) که فرمودند «الامام نظام الدین، وعز المسلمین، و غیظ المنافقین و بوار الکافرین، امام(ع) مایه سامان و قوام دین، سرچشمه عزت مسلمانان، موجب خشم منافقان و عامل نابودی کافران است،» ابراز کرد: ما امروز در پرتو ولایت فقیه که امتداد امامت و ولایت است، این برکات و آثار را در جامعه و کشور خود به‌صورت عینی مشاهده می‌کنیم؛ برکاتی که در عزت، انسجام و اقتدار کشور ما تجلی یافته است.

وی به تشریح وضعیت پیش از انقلاب اسلامی و نقش ولایت فقیه در احیای دین پرداخت و اظهار کرد: آنانی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر این کشور حاکم بودند، هدف نهایی‌شان حذف دین از عرصه جامعه بود و این مسیر را گام‌به‌گام دنبال می‌کردند. برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در همین راستا بود تا ذهنیت جامعه از تاریخ اسلام و سیره پیامبر اعظم(ص) فاصله بگیرد و متوجه تاریخ شاهنشاهی شود. حتی تقویم رسمی کشور را از اسلامی به شاهنشاهی تغییر دادند؛ تا جایی که حتی امکان درج تاریخ اسلامی بر سنگ قبر مردگانمان را نداشتیم.

مروی با اشاره به جایگاه امروز ایران در جهان تصریح کرد: امروز جهان به شکوه، اقتدار و قدرت ایران غبطه می‌خورد؛ و این به برکت امامت است. امروز ملت‌های آزاده و ملت‌های تحت ستم در جهان، ملت ایران را به‌عنوان الگو و اسوه خود قرار داده‌اند. البته این هنوز ابتدای کار است؛ باش تا صبح دولتت بدمد؛ کاین هنوز از نتایج سحر است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به دوران حاکمیت طاغوت، ابراز کرد: روزی در این کشور کسانی بر ما حکومت می‌کردند که در هر جنگ، بخشی از خاک این سرزمین را به دشمن واگذار می‌کردند. در دوره محمدرضا پهلوی، بدون وقوع هیچ جنگی و بدون حتی شلیک یک گلوله یا آرایش نظامی، صرفاً با اراده انگلیس و آمریکا، بحرین از ایران جدا شد و شاه پهلوی آن را دو دستی تقدیم کرد.

وی اضافه کرد: آن‌قدر کشور را ضعیف و وابسته کرده بودند که برای تحقق خواسته‌های بیگانگان، حتی نیازی به لشکرکشی و تهدید نظامی نبود؛ دستور می‌دادند و اجرا می‌شد.

مروی در ادامه با اشاره به عزت امروز ایران اسلامی، تصریح کرد: اما امروز، ابرقدرت جهان همراه با سگ زنجری‌اش با تمام توان به این ملت حمله کردند و از هیچ جنایتی فروگذار نبودند؛ از کشتار کودکان بی‌گناه میناب تا حملات بی‌رحمانه نظامی. با این حال، به اهداف خود نتوانستند دست یابند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: هر کشور دیگری بود، لازم به این همه عملیات نبود؛ فقط با تشر آمریکا که «ناو کذا و کذا به سراغتان می‌فرستیم» کشور تسلیم شده بود؛ اما ملت ایران در سایه ولایت فقیه، چنان عزتی یافته که نه از تهدیدها هراس دارد و نه دشمنان قادر به شکست آن هستند.

وی با اشاره به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران اسلامی، بیان کرد: رئیس‌جمهور بی‌خرد آمریکا با صراحت اعلام کرد که قصد دارد ایران را به عصر حجر بازگرداند و تمدن ایران را از میان بردارد، اما آیا به هدف خود رسید؟ خسارت‌هایی وارد کردند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

مروی گفت: این شکست، خواری و ناکامی برای قدرتی بود که روزگاری با ناو و تانک، جهان را در ترس و اضطراب نگه می‌داشت.

تولیت آستان قدس رضوی با برشماری اقدامات دشمنان علیه ایران، بیان کرد: فشارهای اقتصادی، تحریم، جنگ، ترور، ایجاد ناامنی، تحریک عوامل داخلی و تلاش برای ایجاد شبه‌کودتا در دی‌ماه، همه این‌ها را درباره ایران تجربه و آزمودند؛ اما نتیجه‌ای جز شکست، ناکامی و خفت برای آنان نداشت؛ در مقابل، آنچه نصیب ایران شد، عزت، سربلندی، شکوه و اقتدار بود که در پرتو هدایت امامت و رهبری شکل گرفت.