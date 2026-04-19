۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

حمله روسیه به سایت‌های پرتاب پهپاد اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سایت‌های پرتاب پهپادهای دوربرد اوکراین را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیسات زیرساخت انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و سایت‌های پرتاب پهپادهای دوربرد این کشور را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد طی شبانه روز گذشته ۲۷۴ پهپاد اوکراینی، شش بمب هوایی و یک پرتابه هیمارس را رهگیری و منهدم کرده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

