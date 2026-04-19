به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد تأسیسات زیرساخت انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین و سایت‌های پرتاب پهپادهای دوربرد این کشور را هدف قرار داده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد طی شبانه روز گذشته ۲۷۴ پهپاد اوکراینی، شش بمب هوایی و یک پرتابه هیمارس را رهگیری و منهدم کرده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.