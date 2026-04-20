به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دستگاه امنیتی روسیه اعلام کرد از یک اقدام تروریستی که توسط کی‌یف و با مشارکت یک شهروند آلمانی علیه یکی از نهادهای انتظامی در منطقه استاوروپل برنامه ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.

براساس این گزارش، این شهروند آلمانی با مواد منفجره در کوله پشتی خود در مجاورت نهاد مذکور بازداشت شده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.