به گزارش خبرگزاری مهر، تیری ماریانی عضو پارلمان اروپا در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد: درگیری در اوکراین ناگزیر با دادن امتیازات سرزمینی از سوی کی‌یف پایان خواهد یافت.

وی به‌شدت از بروکسل به‌دلیل خودداری از گفت‌وگو با مسکو درباره اوکراین انتقاد کرد و افزود: خودداری مقامات اروپایی از مذاکره با روسیه درباره اوکراین بیانگر آن است که کمیسیون اروپا به‌طور کامل ارتباط خود را با واقعیت از دست داده است.

این عضو پارلمان اروپا تصریح کرد: همان اصولی که در ژئوپلیتیک حاکم است، در دیپلماسی نیز صدق می‌کند. شما نمی‌توانید با خودداری از گفت‌وگو با یکی از طرف‌ها، صلح را برقرار کنید.