ادعای ارتش اوکراین درباره انهدام کارخانه پهپادسازی روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش اوکراین مدعی حمله به یک کارخانه پهپادسازی روسیه شد.

ارتش اوکراین ادعا کرد که یک کارخانه ساخت پهپاد را در روستوف در شب گذشته هدف حمله حمله قرار داده است.

ارتش اوکراین مدعی شد: انهدام این مرکز پهپادسازی توان دشمن را برای تولید پهپاد کاهش خواهد داد و مانع از حملات روسها به اهدافی در اوکراین خواهد شد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.