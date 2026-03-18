فنلاند: واگذاری اراضی اوکراین ممکن است واقعیت پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر با روسیا الیوم، «الکساندر استاب» رئیس جمهور فنلاند در سخنانی از احتمال لزوم چشم‌ پوشی کی یف از برخی نقاط مورد درگیری با مسکو به عنوان پیش نیازی برای برقراری صلح میان اوکراین و روسیه نام برد.

رئیس جمهور فنلاند در این خصوص اعلام کرد: اروپا شامل فنلاند ممکن است در عمل مجبور به پذیرش واگذاری اراضی مورد درخواست روسیه از اوکراین شود.

«الکساندر استاب» سپس اضافه کرد: فنلاند یا هیچ کشور اروپایی هرگز انتقال اراضی را از نظر قانونی نخواهد پذیرفت؛ اما از نظر عملی، این امر ممکن است واقعیت پیدا کند.