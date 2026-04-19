به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، «راضیه عالیشوندی» معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه در حاشیه رزمایش امدادگران هلال احمر که با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی صلیب سرخ برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیتهای امدادی و حمایتهای روانی- اجتماعی این نهاد در داخل کشور اظهار کرد: اقدامات متعددی در راستای پیگیریهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان انجام شده است.
عالیشوندی با محکومیت نقض حقوق بشر، گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا این حقوق را نقض کرده و به زیرساختهای حیاتی کشور از جمله زیرساختهای انرژی، تأسیسات برق، فرودگاهها، مراکز درمانی، دانشگاهها، مدارس و مراکز پژوهشی حمله کردهاند.
وی افزود: جمعیت هلال احمر روزانه این موارد را مستندسازی و به مراجع بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، یونیسف، اوچا و سایر آژانسهای ذیربط ارسال میکند.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر اضافه کرد: در کنار پیگیریهای حقوق بشری، جمعیت هلال احمر در حوزه جذب و هدایت کمکهای بینالمللی فعالیت میکند؛ هرچند این نهاد هیچ درخواستی از دولتها یا سازمانهای بینالمللی نداشته است.
عالیشوندی ادامه داد: در این راستا کمکهایی از سوی ۱۷ کشور ازجمله کشورهای عراق، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکیه، هند، چین، و همچنین از سوی نهادهایی نظیر پزشکان بدون مرز و برنامه جهانی غذا دریافت شده است.
وی با بیان اینکه اغلب کمکها شامل اقلام امدادی و دارویی بوده است، خاطرنشان کرد: با تدابیر دولت و وزارت بهداشت، در زمان بحران، کمبود دارویی وجود نداشت و ذخایر استراتژیک کشور حفظ شد.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر افزود: داروخانههای جمعیت هلال احمر بهصورت ۲۴ ساعته فعال بوده و در تأمین داروهای مورد نیاز مشکلی وجود نداشته است.
عالیشوندی در پایان بر اهمیت همکاریهای بینالمللی و حمایتهای مردمی در روزهای سخت کنونی تأکید و از زحمات همه کسانی که در کنار مردم ایران بودند، قدردانی کرد.
