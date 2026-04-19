  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

حیدری: فولاد مبارکه نیاز خودروسازان را تأمین می‌کند

حیدری: فولاد مبارکه نیاز خودروسازان را تأمین می‌کند

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه از برنامه واردات ورق فول‌هارد توسط شرکت ورق‌خودرو خبر داد و این واردات هدفمند را در جهت تأمین نیاز همه واحدهای خودروساز عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در گفت‌وگوی محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور و رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه آخرین وضعیت خطوط تولید این شرکت برای تأمین نیاز قطعه‌سازان تشریح شد.

در این گفت‌وگو نجفی‌منش حمله به فولاد مبارکه را برای همه فعالان صنعت دردآور دانست و حمله به سرمایه‌های اقتصادی مردم در فولاد مبارکه را توسط دشمن محکوم کرد.

وی از پاسخگویی فولاد مبارکه پس از حمله به این شرکت تشکر و آمادگی قطعه‌سازان کشور برای کمک در بازسازی فولاد مبارکه را اعلام کرد.

در این گفت‌وگو رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه صدمات وارده به خطوط تولید را جدی اعلام کرد اما از به‌کارگیری توان فنی و بازرگانی موجود در فولاد مبارکه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های باقی مانده برای تأمین نیاز مشتریان خبر داد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه از برنامه واردات ورق فول‌هارد توسط شرکت ورق‌خودرو خبر داد و این واردات هدفمند را در جهت تأمین نیاز همه واحدهای خودروساز عنوان کرد.

حیدری همچنین از ارائه برنامه فروش ورق این شرکت به ستاد تنظیم بازار خبر داد و از وزارت صمت خواست به برنامه ارائه شده توجه کرده و واردات را تنها محدود به محصولات فولادی کنند که امکان تولید در داخل کشور ندارد.

کد مطلب 6805114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها