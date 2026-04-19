به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در گفت‌وگوی محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور و رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه آخرین وضعیت خطوط تولید این شرکت برای تأمین نیاز قطعه‌سازان تشریح شد.

در این گفت‌وگو نجفی‌منش حمله به فولاد مبارکه را برای همه فعالان صنعت دردآور دانست و حمله به سرمایه‌های اقتصادی مردم در فولاد مبارکه را توسط دشمن محکوم کرد.

وی از پاسخگویی فولاد مبارکه پس از حمله به این شرکت تشکر و آمادگی قطعه‌سازان کشور برای کمک در بازسازی فولاد مبارکه را اعلام کرد.

در این گفت‌وگو رضا حیدری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه صدمات وارده به خطوط تولید را جدی اعلام کرد اما از به‌کارگیری توان فنی و بازرگانی موجود در فولاد مبارکه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های باقی مانده برای تأمین نیاز مشتریان خبر داد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه از برنامه واردات ورق فول‌هارد توسط شرکت ورق‌خودرو خبر داد و این واردات هدفمند را در جهت تأمین نیاز همه واحدهای خودروساز عنوان کرد.

حیدری همچنین از ارائه برنامه فروش ورق این شرکت به ستاد تنظیم بازار خبر داد و از وزارت صمت خواست به برنامه ارائه شده توجه کرده و واردات را تنها محدود به محصولات فولادی کنند که امکان تولید در داخل کشور ندارد.