به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نگرانی عمده تولیدکنندکان خودرو در حوزه ورقهای فولادی است که با تدابیر اندیشیده شده، صنایع خودروسازی در اولویت تامین قرار گرفتهاند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش یکباره قیمت خودرو منطقی نیست، ادامه داد: شایعهسازی برای فروش بیشتر و خالی کردن جیب مردم به بهانه نبود ورقهای فولادی خارج از وفاق و همدلی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی اظهارنظرها در فضای رسانهای ضمن بر هم زدن تعادل در بازار، باعث نگرانی مردم و ایجاد بیاعتمادی میشود که اصلاً درست نیست و نباید این انسجام ملی را تضعیف کرد.
وی از خودروسازان و واردکنندگان خودرو خواست با انسجام هر چه بیشتر اقدام به تامین نیاز بازار خودرو بر اساس قدرت خرید مردم کنند.
اتابک ضمن قدردانی از همکاری فولاد مبارکه و انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان، تاکید کرد: وزارت صمت بهدنبال تامین نیاز واحدهای تولیدی است تا با حفظ اشتغال در این مجموعهها، چرخ اقتصادی کشور با قدرت بیشتر استمرار یابد.
به گفته وی در سال گذشته بیشترین ارز برای خودرو تخصیص پیدا کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه انسجام خوبی بین مردم و دولت برقرار است، یادآور شد: در شرایط سخت امروز اگر ایستادگی و همدلی مردم نبود، دشمنان کشور میخواستند ناآرامی ایجاد کنند اما با ایستادگی مردم ناکام ماندند. پس نباید اجازه دهیم شایعات بیاساس در افزایش قیمتها این انسجام و روحیه امید را تضعیف کند.
وی در ادامه بیان کرد: تولیدکنندکان نیز در شرایط جنگی نشان دادند که نقش ایستادگی دارند ما نیز در وزارت صمت پیگیر مطالبات تولیدکنندکان هستیم.
اتابک با تاکید بر اینکه تعهدات قطعهسازان و تولیدکنندکان خودرو باید هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: با تحویل خودروها به مردم، عرضه بهتر خواهد شد. ما نیز در حال اصلاح فرآیندهای گمرکی و حذف موانع ثبت سفارش و ترخیص قطعات مورد نیاز هستیم تا خودروسازان دچار وقفه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات بخش تولید از جمله ثبت سفارشها، تسریع در ترخیصها، درخواست افزایش سقف اعتبارات، مدیریت سهمیه بندی ارز، واردات خودروهای تجاری، تامین قطعات مورد نیاز خط تولید و سایر موارد را پیگیری میکنیم تا با حفظ تولید و نیروی انسانی، ثبات بازار و امیدآفرینی در جامعه را شاهد باشیم.
وزیر صمت با بیان اینکه رشادتهای مردم و نیروهای مسلح ایران، جهان را به حیرت و اعتراف واداشته است، افزود: کشورهای متخاصم در دو جبهه میدانداری مردم و خونخواهی و پاسخدهی نیروهای مسلح به تجاوزات و حملات، شکست خوردهاند. امروز نیز برای هر طراحی دشمن برنامه داریم و اجازه نمیدهیم هرگز اقتصاد کشور قفل شود.
نظر شما