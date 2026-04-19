ساماندهی قطعه ۴۲ بهشت زهرا توسط شهرداری منطقه یک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران گفت: پس از اتمام بازسازی قطعه ۲۹ شهدا توسط شهرداری منطقه یک که شامل یکسان سازی و همسطح سازی سنگ قبور در قاب های همسان و دیگر اقدامات بود ساماندهی نیمی از قطعه ۴۲ بهشت زهرا نیز به مساحت ۷ هزار متر مربع در دستور کار منطقه یک قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: جهت اتمام هر چه سریعتر پروژه در حال حاضر اکیپ اجرایی به تعداد حداقل ۵۰ نفر در محل مشغول به کار هستند.

افشاری تصریح نمود: شروع عملیات اجرایی از ابتدای جنگ اخیر بوده و طبق برنامه زمان بندی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.