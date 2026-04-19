پناهیان: قم پایگاه نصرت دین در آخرالزمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان ظهر یکشنبه در مراسم خطبهخوانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به مناسبت سالروز میلاد بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه زیارت در معارف شیعی اظهار کرد: در متون دینی، فلسفه اصلی زیارت «نصرت و یاری امام» معرفی شده است و این معنا نهتنها درباره زیارت ائمه اطهار(ع) بلکه حتی درباره زیارت خانه خدا نیز مطرح شده و در روایات آمده است که کمال و تمامیت حج با دیدار امام معصوم(ع) محقق میشود.
وی ادامه داد: همین نگاه در زیارتنامههای معتبر نیز تکرار شده و نشان میدهد که زیارت صرفاً یک عمل عبادی فردی نیست، بلکه نوعی اعلام وفاداری، همراهی و حمایت از مسیر اهلبیت(ع) به شمار میآید. از این منظر، حرم حضرت معصومه سلاماللهعلیها نیز جایگاهی ممتاز در تحقق این نصرت دارد و حضور در این بارگاه نورانی پیوندی عمیق با فرهنگ اهلبیت(ع) ایجاد میکند.
پناهیان با اشاره به جایگاه امامزادگان در فرهنگ شیعه گفت: وقتی جامعه شیعی برای فرزند یک امام چنین احترام و منزلتی قائل میشود، در حقیقت نشان میدهد که نسبت به خود ائمه معصومین(ع) چه میزان ارادت و تعظیم دارد. به همین دلیل است که در روایات و سخنان علما، شهر قم به عنوان «حرم اهلبیت(ع)» معرفی شده است؛ شهری که محور پیوند عاشقان اهلبیت با معارف آنان شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر فلسفه زیارت را نصرت بدانیم، زیارت حضرت معصومه(س) به دلیل جایگاه ویژه این بانوی بزرگوار از ارزش و ثواب بیشتری برخوردار خواهد بود و در همین چارچوب است که قم به تدریج به شهری برای نصرت دین در دوران آخرالزمان تبدیل شده و این جایگاه بهصورت سلسلهوار در تاریخ این شهر شکل گرفته است.
وی با اشاره به نقش قم در تحولات معاصر کشور خاطرنشان کرد: این شهر در مقاطع مختلف تاریخی پیشتاز بوده است؛ چه در دوران دفاع مقدس، چه در دفاع از حرم و چه در عرصه جهاد علمی و همچنین در روایات آمده است که علم از شهر کوفه به قم منتقل خواهد شد و این شهر تا زمان ظهور حضرت ولیعصر(عج) به عنوان یکی از پایگاههای مهم علمی باقی خواهد ماند.
پناهیان در ادامه با اشاره به نقش اجتماعی و سیاسی قم گفت: در همین خیابانهای این شهر خونهای زیادی برای دفاع از انقلاب و ارزشها بر زمین ریخته شده است. قم همچنین در تعیین رهبری نظام اسلامی نقش مهمی دارد، چراکه اعضای مجلس خبرگان رهبری غالباً از تربیتیافتگان حوزه علمیه قم هستند و همین امر نشاندهنده جایگاه اثرگذار این شهر در هدایت فکری و سیاسی جامعه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دختران در جامعه پرداخت و اظهار داشت: در میان همه جایگاههایی که در جامعه وجود دارد، مقام دختران از حساسیت ویژهای برخوردار است و نامگذاری روز دختر و توجه به تکریم و محبت نسبت به آنان میتواند در جلوگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد. از این رو لازم است جامعه و خانوادهها توجه خاصی به دختران داشته باشند و زمینه رشد و سلامت اجتماعی آنان را فراهم کنند.
پناهیان همچنین با اشاره به جایگاه علمی حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرد: همه امامزادگان جایگاه محترم و قابل تکریمی دارند، اما حضرت معصومه سلاماللهعلیها در میان آنان دارای جایگاهی ممتاز هستند و ایشان در علوم اهلبیت(ع) نبوغی کمنظیر داشتند و در مباحث علمی و فقهی نیز از تبحر قابل توجهی برخوردار بودند.
وی در پایان با اشاره به فضای معنوی شهر قم گفت: حرکتهای مردمی، حضورهای شبانه و تجمعات پرشور مردم در خیابانهای این شهر بیارتباط با فضای معنوی حرم بانوی کرامت نیست و بسیاری از این برکات، ثمره اشکها و دعاهایی است که در مراسمهای حرم حضرت معصومه(س) جاری شده و لازم است قدر این نعمت بزرگ شناخته شود.
قم- استاد حوزه گفت: حرم حضرت فاطمه معصومه(س) جایگاه ویژهای دارد و همین امر سبب شده شهر قم به پایگاهی برای نصرت دین، جهاد علمی و تربیت نیروهای اثرگذار در جهان اسلام تبدیل شود.
نظر شما