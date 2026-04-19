اورژانس تهران: برای خدمات هوایی استاندارد به ۲۰۰ پد بالگرد نیاز داریم

اسماعیل فراهانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود امکانات هوایی در پوشش حوادث استان گفت: برای ارائه خدمات استاندارد هوایی، کل استان تهران به ۲۰۰ پد بالگرد نیاز دارد، در حالی که در حال حاضر تنها ۱۲۷ پد بالگرد در طرح داریم.

وی افزود: در زمینه پدهای نشست و برخاست بالگرد نیز با کمبود ۷۸ پد مواجه هستیم که همکاران ما در حال پیگیری برای رفع این مشکل هستند. امیدواریم این پدها در شهرستان‌های استان تهران و همچنین در محورهای پرتردد و ترافیکی شهر تهران آماده‌سازی و به بهره‌برداری برسند تا خدمات صددرصد در سطح استان ارائه شود.

قائم‌مقام اورژانس تهران تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۲ فروند بالگرد در اختیار داریم که خدمات سوار کردن مصدومان را انجام می‌دهند. یک فروند دیگر نیز در دست پیگیری است که امیدواریم ناوگان هوایی اورژانس استان به ۳ فروند افزایش یابد تا بتوانیم خدمات را در زمان استاندارد به بیماران ارائه دهیم.

فراهانی بیشترین مواقع استفاده از بالگرد را در نقاط حادثه‌خیز استان از جمله محور فیروزکوه در شرق استان دانست و گفت: در این محور هم تقویت اتوبوس آمبولانس، هم توسعه پایگاه اورژانس و هم احداث پد بالگرد را در دستور کار داریم تا خدمات اورژانس در زمان استاندارد به مصدومان برسد.