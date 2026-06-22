به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان، در این خصوص اظهار داشت : پس از انجام بررسی‌های میدانی و کارشناسی در روستاهای شهرستان، نقاط استراتژیک جهت احداث پدهای بالگرد شناسایی و تأیید شدند.



صفری با اشاره به حضور تیم تخصصی در این بازدیدها افزود: در این جریان، مسئول اورژانس هوایی هرمزگان، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده شرق ،سرهنگ خلبان مهدی قوامی در بررسی فنی و امکان‌سنجی محل‌های پیشنهادی مشارکت داشتند تا از رعایت کامل ایمنی و استانداردهای پروازی در نقاط انتخاب شده اطمینان حاصل شود.



رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان عنوان کرد: بر اساس نتایج این بررسی‌ها، احداث پدهای بالگرد در روستاهای شهرک مطهر، سردشت، سیت و ماسینی، پاراپیون، اکبرآباد، تیسور، خمینی‌شهر، دولت‌آباد، حسین‌آباد، دشت صحرا، تیدر و گوهران در دستور کار قرار گرفته است.

صفری با تأکید بر اهمیت همکاری‌های چندجانبه خاطرنشان کرد: این پروژه با همکاری و حمایت مستقیم فرمانداری، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهرستان بشاگرد پیش می‌رود و تمامی این پدها با رعایت استانداردهای فنی در ابعاد ۵۰ در ۵۰ متر ساخته خواهند شد.

وی در پایان اظهار کرد: که اجرای این طرح، گامی حیاتی در جهت تقویت زنجیره امداد و نجات هوایی در استان هرمزگان و کاهش زمان انتقال بیماران از مناطق صعب‌العبور به مراکز درمانی تخصصی محسوب می‌شود.