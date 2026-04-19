سهیل پورکبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته نکوداشت اصفهان و تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اظهار کرد: شرکت توسعه سیاحتی سپاهان به منظور گرامیداشت این هفته فرهنگی و دهه کرامت، طرح تخفیف ۵۰ درصدی برای استفاده از ابرسازه‌های تفریحی اصفهان را در نظر گرفته است.

وی افزود: در قالب این طرح، گردشگران و شهروندان اصفهانی می‌توانند از یکشنبه ۳۰ فروردین تا شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به مجموعه‌های تفریحی و گردشگری تله‌کابین صفه، کوه نور صفه و تله‌سی‌یژ ناژوان از این تخفیف بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان با اشاره به ساعات فعالیت مجموعه‌ها بیان کرد: مجموعه تله‌کابین صفه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ پذیرای گردشگران است.

وی ادامه داد: مجموعه کوه نور صفه نیز از شنبه تا چهارشنبه از زمان غروب آفتاب تا ساعت ۲۱:۳۰ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از غروب آفتاب تا ساعت ۲۲ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

پورکبیریان خاطرنشان کرد: مجموعه تله‌سی‌یژ ناژوان نیز همه روزه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا غروب آفتاب پذیرای شهروندان و گردشگران است.