به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز در شورای اداری شهرستان دلفان با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید، اظهار داشت: ما داغدار فراق امام شهیدی هستیم که از نوجوانی ایشان را درک کردیم و طنین صدای با عظمتش همچنان در گوش ما است.
حضوری حماسی مردم در خیابانها، دنیا را متحیر کرده است
وی افزود: امام شهید با تأسی از سیدالشهدا (ع) در مقابل یزید زمان خود ایستاد و جامهٔ ذلت نپوشید، جانعزیز خود را در محراب عبادت نثار کرد و شهادت ایشان، بیشباهت به واقعه کربلا نیست.
استاندار لرستان، تأکید کرد: رمز موفقیت ما تا امروز، وجود رهبری فرزانه و مردمی بزرگوار بوده است و انشاءالله با تداوم این مسیر، بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد.
شاهرخی با اشاره به هیمنه شکستخورده دشمنان، افزود: امروز، مردم عزیز ما با ۵۰ شب حضوری حماسی در خیابانها، دنیا را متحیر کردهاند، رزمندگان ما به پشتوانه همین مردم، هیمنه پوشالی قدرتمندترین ارتش جهان را فروریختند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، دو اولویت مطلق داریم، حمایت جانانه از رزمندگان در میدان نبرد و کمک به امور مردم. امروز میدان ما، پادگانهای سپاه و ارتش و مقرهای نیروی انتظامی است پس همه باید رزمنده باشیم.
اگر سرمایهگذاران از لرستان بروند مسببان را نخواهم بخشید
استاندار لرستان خطاب به مدیران اجرایی، تأکید کرد: ما برای چه حکم گرفتیم؟ برای اینکه به جایگاه خود افتخار کنیم، یا برای حل مشکلات مردم؟ پاسخ روشن است، متأسفانه برخی مدیران بهجای مسئولیتپذیری، در حال مسئولیتگریزی هستند، میگویند نامه زدم، پیگیری کردم، لایحه دادم. این رویه غلط است؛ زیرا ما در پیشگاه خداوند مسئولیم و باید بار از دوش مردم برداریم.
شاهرخی به موضوع سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری آمده و میخواهد نزدیک به هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کند، اما هنوز مجوزی برای او صادر نشده است. او به شما نگاه میکند که چقدر متعهد هستید. من گفتم «فرش قرمز پهن کنید»، اما برخی رفتارها سرمایهگذار را پشیمان میکند، اگر سرمایهگذاران بروند، من مسببان را نخواهم بخشید.
وی با اشاره به مشکل زمین فرهنگیان در شهرستان دلفان، اظهار کرد: فرهنگیان سالها است که بلاتکلیف ماندهاند. برخی از آنها طلای خود را فروختهاند، باید هرچه سریعتر این پرونده تعیین تکلیف شود؛ یا زمین آنها آزاد گردد یا نظر آنها جلب شود.
دعواها گاهی بر سر منافع مردم نیست
استاندار لرستان با تأکید بر قانونمداری و خطقرمز بودن قانون برای مدیران، تصریح کرد: شیوه کار برخی مدیران باید اصلاح شود، اگر نمیتوانید مشکل مردم را حل کنید، کنار بروید، قانون فصلالخطاب همه ماست و باید اجرا شود.
شاهرخی گفت: دعواها گاهی بر سر منافع مردم نیست، بلکه بر سر منیتهاست، اگر منافع مردم مطرح است، اختلافات را کنار بگذارید و کار مردم را انجام دهید.
وی با انتقاد از روشهای مدیریتی ناکارآمد، افزود: همه آنچه شما گفتید به نظر من قابلحل است. اگر کسی بلد نیست به او راهکار ارائه میدهیم. شما باید با هم گفتگو کنید و در جهت منافع مردم کار کنید.
استاندار لرستان، تأکید کرد: همه باید برای حل مشکلات مردم وحدت، وفاق و همدلی داشته باشیم، مردم هدف خدمت ما هستند. ما در این جایگاه برای خدمت به مردم قرار گرفتیم نه فراموشکردن آنها.
تعیین ضربالاجل دوماهه برای پیگیری مشکلات دلفان
شاهرخی با بیان اینکه روشهای غلط باعث ماندگاری محرومیت در نورآباد شده است، تصریح کرد: من برای این موضوعات جلسه گذاشته و راهحل دادم، این روشهاست که نورآباد را در محرومیت نگه داشته و من مصمم به تغییر آن هستم.
وی با تعیین ضربالاجل دوماهه برای پیگیری مشکلات، گفت: بعدازاین مدت من نتیجه میخواهم، پیگیری کردم، در حال پیگیری هستم قابلقبول نیست. باید بگویید توانستید یا نه! مردم باید نتیجه کار را ببینند.
استاندار لرستان از مدیران استان خواست برای جلب رضایت سرمایهگذار اقدام عملی انجام دهند و در این زمینه شبانهروزی کار کنند.
جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در لرستان
شاهرخی با اشاره به برنامه جذب ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در سال جاری، اظهار کرد: سهم هر مدیرکل در این زمینه مشخص شده و نباید بهانهای برای جذب سرمایهگذار یا مشکل زمین، برق، آب و... وجود داشته باشد؛ چون استانهای موفق اینطور فکر نمیکنند.
وی با تأکید بر اینکه از ابتدا به دنبال مدیران متفاوت اندیش و متفاوت عمل بوده است، تصریح کرد: از روز اول به دنبال مدیرانی بودیم که متفاوت فکر کنند و متفاوت عمل نمایند.
استاندار لرستان با اشاره به هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی استان، گفت: استان در اوج هماهنگی دستگاه قضایی، اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی است. اعضای شورای تأمین پایکار هستند و لازم است بقیه هم پایکار باشند.
