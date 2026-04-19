گردش مالی ۱۴ هزار میلیارد تومانی کالابرگ در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر یکشنبه در ادامه بازدیدهای از واحدهای تولیدی و گردشگری در ساری از روند ارائه خدمات و اجرای طرح‌های حمایتی بازدید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح کالابرگ در مازندران اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح از ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بیش از ۶ میلیون و ۶۴۲ هزار تراکنش در استان ثبت شده است.

استاندار مازندران افزود: در این مدت یک میلیون و ۷۰۶ هزار و ۷۰۳ خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند و مجموع اعتبار مصرف‌شده به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) رسیده است.

یونسی‌رستمی با بیان اینکه این حجم از گردش مالی در اقتصاد استان اثرگذار بوده است، تصریح کرد: این منابع مالی علاوه بر حفظ قدرت خرید مردم، نقش مهمی در رونق بازار، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و تقویت اشتغال داشته است.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در خدمات‌رسانی، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مسائل حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار استان کمک کند.

یونسی‌رستمی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای تفریحی و فرهنگی گفت: ایجاد چنین مجموعه‌هایی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه گردشگری شهری دارد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: رفع موانع سرمایه‌گذاری باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و مدیران موظف‌اند با رویکرد تسهیل‌گری، مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند.

استاندار مازندران توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی را از اولویت‌های استان دانست و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رونق اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.