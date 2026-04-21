به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های مسکن روستایی متوقف نشده، اظهار داشت: طی یک سال گذشته ۸ هزار واحد مسکونی با تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۵ درصد برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند که تاکنون ۴۵۰۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: دولت علاوه بر تأمین این تسهیلات، برای هر واحد حدود یک میلیارد تومان یارانه سود به شبکه بانکی پرداخت می‌کند تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.

استاندار مازندران با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی اختصاص یافته و ۳۲۰۰ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی جذب شده است.

یونسی رستمی ادامه داد: از مجموع واحدهای تکمیل‌شده، ۱۵۰۰ واحد در هفته دولت، ۱۵۰۰ واحد در دهه فجر و ۱۵۰۰ واحد دیگر در مناسبت‌های مختلف افتتاح شده‌اند.

وی با اشاره به سایر اقدامات توسعه‌ای در روستاها گفت: در حوزه اقتصادی نیز ۶۶۵ طرح با اعتباری بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده که بخشی از آن‌ها در مراحل بهره‌برداری قرار دارد.

استاندار مازندران همچنین تأکید کرد: در دوره موسوم به جنگ رمضان نیز هیچ‌یک از پروژه‌های اجرایی تعطیل نشد و در همین بازه زمانی ۶۳ طرح به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند با هدف تقویت امید اجتماعی و نشان دادن پویایی کشور در مسیر توسعه، حتی در شرایط سخت، دنبال می‌شود.