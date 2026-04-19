آزمایشگاهیان چراغ خدمت را در جنگ روشن نگه داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در پیامی به مناسبت روز آزمایشگاهیان، عنوان داشت: ۳۰ فروردین، سالروز بزرگداشت حکیم برجسته ایرانی، سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و اثرگذار تمامی فعالان این حوزه‌ است که نقش و اهمیت دانش و تلاش آنان در پیشگیری، تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها و ارتقای سطح شاخص‌های بهداشتی در جامعه بر کسی پوشیده نیست.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همواره قدردان اساتید توانمند، پژوهشگران پیشرو، دانشجویان کوشا و کارشناسان تلاشگرعرصه حوزه علوم آزمایشگاهی است که با دانش، دقت و مسئولیت‌پذیری، در نظام سلامت کشور نقش آفرینی می‌کنند.

در طول هفته‌های اخیر که میهن عزیزمان آماج حملات دشمنان بود، اعضای جامعه علوم آزمایشگاهی کشور بار دیگر همپای سایر سپیدپوشان نظام سلامت، با مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، چراغ خدمت را فروزان نگاه داشتند و چرخه ارائه خدمت را حتی برای لحظه‌ای متوقف نکردند.

ضمن تبریک به دانشجویان، اساتید و فعالان حوزه علوم آزمایشگاهی به ویژه اعضای خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برای یکایک آنان موفقیت، سعادت و سربلندی را آرزومندم.