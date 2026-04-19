برزیل: آمریکا محاصره لعنتی کوبا را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌ جمهور برزیل امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: آمریکا باید به محاصره کوبا پایان دهد؛ زیرا مردم این کشور را در رنج و عذاب قرار می‌ دهد.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، در این خصوص خطاب به واشنگتن گفت: محاصره لعنتی کوبا را متوقف کنید و بگذارید کوبایی‌ ها زندگی خودشان را داشته باشند. ما نمی‌ توانیم حین مشاهده آنچه اتفاق می‌ افتد ساکت باشیم. زمان آن رسیده است که دولت آمریکا حق تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمیتی کوبایی‌ ها را برای استقلال خود نیز به رسمیت بشناسد.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، سپس اضافه کرد: مردم هائیتی گرسنه هستند. اما آنها همچنین شایسته احترام هستند. چرا هیچ کس در مورد آن صحبت نمی‌کند؟ برزیل، مکزیک و اسپانیا پیش از این بیانیه مشترکی را با درخواست توقف محاصره کوبا تصویب کردند.