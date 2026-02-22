۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

کارزار ما ایران هستیم در برزیل با اهتزاز پرچم در ریو و سائوپائولو+فیلم

کارزار ما ایران هستیم در برزیل با اهتزاز پرچم در ریو و سائوپائولو+فیلم

کارزار خودجوش «همه ما ایران هستیم» در برزیل همراه با اهتزاز پرچم ۱۰۰ متری ایران در ریو و سائوپائولو برگزار شد و قرار است حضور خود را در شهرهای بیشتری از این کشور گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری AN برزیل از گسترش کارزار مردمی «همه ما ایران هستیم» در این کشور خبر داد. این حرکت خودجوش با هدف ابراز همبستگی با مردم ایران و معرفی فرهنگ غنی این کشور راه‌ اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، در اقدامی نمادین و بی‌سابقه، یک پرچم ۱۰۰ متری جمهوری اسلامی ایران دررویداد بزرگ فرهنگی برزیل یعنی کارناوال بین‌المللی ریودوژانیرو (بزرگ ترین رویداد آمریکای لاتین) و همچنین پرچم دیگری کارناوال سائوپائولو به اهتزاز درآمد.

کارزار «همه ما ایران هستیم» که با شعار «درد مردم ایران، درد ما نیز هست» فعالیت می‌کند، ۴ هدف اصلی را دنبال می‌کند: ابراز همبستگی با مردم ایران، معرفی تمدن ایرانی، حمایت صلح‌آمیز از حقوق مردم این کشور و مقابله با ایران‌هراسی رسانه‌ای.

یکی از سازمان‌ دهندگان این حرکت به خبرگزاری AN گفت: می‌خواهیم به مردم ایران بگوییم که در این روزها تنها نیستند.

گزارش مذکور می‌افزاید که این اقدامات ادامه خواهد داشت و فعالان قصد دارند حضور خود را در شهرهای بیشتری از برزیل گسترش دهند.

کارزار ما ایران هستیم در برزیل با اهتزاز پرچم در ریو و سائوپائولو+فیلمکارزار ما ایران هستیم در برزیل با اهتزاز پرچم در ریو و سائوپائولو+فیلم

کارزار ما ایران هستیم در برزیل با اهتزاز پرچم در ریو و سائوپائولو+فیلم

    • IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      آفرین بر مردم برزیل درود بر شما خیلی مخلصیم هرگز فراموش نمی کنیم
    • IR ۰۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      خیلی هم عالی

