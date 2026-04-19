به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، مراسمی فرهنگی با حضور دختران و نوآموزان آبپخشی عصر امروز (یکشنبه) در حسینیه حضرت علی اکبر محله بهرامآباد شهر آبپخش برگزار شد.
در این مراسم، به شهادت مظلومانه دختران دانشآموز میناب اشاره شد و یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شد.
مسئولان حاضر در مراسم، این شهدا را الگوهایی الهامبخش برای نسل جوان، بهویژه دختران شهرستان، معرفی کردند تا با الگوگیری از مسیر ایثار و فداکاری آنان، در جهت پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند.
برگزاری چنین مراسمی در حسینیه علی اکبر معلقه السلام محله بهرام آباد شهر آبپخش، علاوهبر پاسداشت مناسبتهای مذهبی و ملی، فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگوسازی برای نسل جوان، بهویژه دختران، فراهم میآورد.
طی این برنامه فرهنگی، هدایایی به رسم یادبود به شرکتکنندگان اهدا شد.
تجلیل از دختران و یادآوری خاطره شهدای دانشآموز، پیامی مهم در جهت انتقال ارزشهای انقلابی و ملی به نسل آینده است.
