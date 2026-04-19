مراسم روز دختر در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه ظهر یکشنبه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از دختران تجلیل کرد و یاد شهدای دختر میناب را گرامی داشت.
اسکندر پاسالار در این مراسم با نوآموزان و دختران دانشآموز همنشین شد و با اهدای هدایا، این مناسبت را به آنها تبریک گفت.
فرماندار عسلویه در حاشیه این برنامه، با اشاره به شهادت مظلومانه دختران دانشآموز میناب، تأکید کرد: یاد و خاطره این شهدای عزیز، الهامبخش نسل نوپای میهن و بهویژه دختران خوب این شهرستان است تا با الگوگیری از آنان، در مسیر ایثار، پیشرفت و آبادنی ایران عزیز گام بردارند.
