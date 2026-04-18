۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

کاشت هر نهال نمادی از امید، زندگی و آینده روشن است

یزد - معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار بهاباد با تأکید بر نقش درختکاری در تقویت سرمایه‌های زیست‌محیطی و پیوند نسل جدید با فرهنگ ایثار نهال کاری را نمادی از امید، زندگی و آینده روشن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قطب‌الدینی ظهر شنبه در آیین کاشت نهال‌های مثمر به یاد رهبر شهید و قائد امت اسلام و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ رمضان، در شهرستان بهاباد ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ رمضان که بر اثر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، بر ادامه راه شهدا تأکید کرد.

وی افزود: کاشت هر نهال نمادی از ادامه امید، زندگی و آینده روشن است و یادگاری ماندگار برای دانش‌آموزانی است که از میان ما رفته‌اند.

قطب‌الدینی با اشاره به نقش درختکاری در تقویت سرمایه‌های زیست‌محیطی گفت: کاشت نهال نه‌تنها اقدامی نمادین برای پاسداشت یاد شهداست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده سرزمین و تقویت روحیه امید در میان دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

وی افزود: مشارکت دانش‌آموزان در این برنامه نشان‌دهنده پیوند ارزشمند نسل جدید با فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

