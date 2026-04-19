به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری شامگاه یکشنبه در نشست ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان کرمانشاه، بر اهمیت استفاده از شیوه‌های نو و اثرگذار در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای تبیین سیره شهدا در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه خدمت‌رسانی به مردم، این همراهی را زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ارزشی در سطح استان دانست و آن را اقدامی قابل تقدیر توصیف کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان نقش نهادهای مختلف از جمله شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و سایر مجموعه‌های فرهنگی، این اقدامات را مؤثر در ارتقای فرهنگ عمومی عنوان کرد.

وی همچنین رسیدگی به وضعیت جانبازان و خانواده‌های آنان را از وظایف مهم مسئولان برشمرد و بر لزوم تداوم برنامه‌ریزی جدی برای حمایت و تکریم این قشر تأکید کرد.

آیت‌الله غفوری در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و فعالان این حوزه، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات در مسیر تحقق آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی استمرار یابد.