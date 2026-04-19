ایران با وجود جانبازانش هنوز زنده و سربلند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل جانباز سرافراز «حسین محمدی» از جانبازان جنگ رمضان، با این ایثارگر دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با بیان اینکه شخصیت‌های انقلابی و ایثارگر مایه افتخار جامعه هستند، اظهار کرد: حضور و مجاهدت جانبازان، الهام‌بخش مردم و نسل جوان است و بسیاری از افراد جامعه با مشاهده این صحنه‌ها نسبت به انقلاب و ارزش‌های آن احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند.

امام‌جمعه کرمانشاه افزود: روحیه استقامت و ایستادگی جانبازان، نشان‌دهنده عمق ایمان و باور آنان به آرمان‌های اسلامی است و این مسیر باید به‌عنوان یک الگو در جامعه تبیین شود.

آیت‌الله غفوری با اشاره به جایگاه خانواده‌های ایثارگران تصریح کرد: خانواده‌های جانبازان نیز در این مسیر نقش مهمی دارند و صبر و همراهی آنان قابل تقدیر و ستایش است.

وی ادامه داد: مجاهدت در راه اسلام و انقلاب محدود به میدان نبرد نیست و امروز نیز این روحیه در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان این دیدار بر ضرورت تکریم و توجه ویژه به خانواده‌های ایثارگران تأکید کرد و گفت: خدمت به این عزیزان وظیفه همگانی و افتخاری بزرگ برای مسئولان است.