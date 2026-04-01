به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام سرتیپ دوم پاسدار «کریم حجتزاده» با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان در معارف اسلامی اظهار کرد: بر اساس آیات قرآن کریم، شهدا از حیات حقیقی برخوردارند و در پیشگاه خداوند متعال روزی میخورند.
وی با استناد به آیات قرآن افزود: خداوند متعال در کلام خود تأکید کرده است که درباره کسانی که در راه خدا جان خود را فدا کردهاند، هرگز گمان مرگ برده نشود، زیرا آنان زندهاند و نزد پروردگارشان از رزق الهی بهرهمند میشوند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: حقیقت حیات شهدا برای انسانهای گرفتار در عالم ماده بهطور کامل قابل درک نیست، اما بر اساس وعده الهی، این بندگان مخلص از جایگاهی بسیار والا در پیشگاه خداوند برخوردارند.
حجتالاسلام غفوری با بیان اینکه شهدا شاهد و ناظر بر اعمال انسانها هستند، تصریح کرد: در فرهنگ دینی، عنوان «شهید» به معنای گواه و شاهد است و بر اساس روایات، خداوند متعال مقام والای شهود اعمال را به آنان عطا کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت به خانواده این شهید گرانقدر گفت: خانوادههای شهدا با صبر و استقامت خود نقش بزرگی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دارند و خداوند متعال برای این صبر و استقامت پاداش عظیمی در نظر گرفته است.
