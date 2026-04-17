امام جمعه کرمانشاه: ایستادگی ملت دشمن را ناکام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ از جمله سالهای خاص و سرشار از حوادث مختلف بود که کشور در عرصههای گوناگون با آن مواجه شد.
وی افزود: در طول این سال، دشمنان در چند مرحله تلاش کردند با اقدامات نظامی و سپس طراحی ناآرامیهای داخلی، شرایط کشور را دچار اختلال کنند، اما حضور آگاهانه مردم در صحنه، این نقشهها را ناکام گذاشت.
نقش مردم در خنثیسازی توطئهها
امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد اختلاف و اغتشاش در داخل کشور بودند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، پاسخ محکمی به این اقدامات داد و بار دیگر وحدت خود را به نمایش گذاشت.
وی تصریح کرد: حتی در شرایطی که مذاکرات در جریان بود، اقدامات خصمانهای از سوی دشمنان صورت گرفت که نشاندهنده بیاعتمادی به آنان است، اما ملت ایران با اتکا به ایمان و انسجام، از این مقطع نیز عبور کرد.
تحولات مهم و بازگشت آرامش به جامع
آیتالله غفوری با اشاره به تحولات پس از این رخدادها گفت: با انتخابی آگاهانه، شرایط کشور به سمت آرامش حرکت کرد و امید به آینده در جامعه تقویت شد.
وی افزود: این تحولات نشان داد که دست قدرت الهی همواره پشتیبان ملت ایران است و در بزنگاههای حساس، مسیر درست پیش روی جامعه قرار میگیرد.
الگوی جامعه اسلامی در آموزههای قرآنی
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، بر ضرورت تقوا و پایبندی به ارزشهای دینی تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی باید در برابر دشمنان با صلابت و در میان خود با مهربانی و عطوفت رفتار کند.
وی خاطرنشان کرد: ویژگیهای جامعه ایمانی در قرآن بهروشنی تبیین شده و امروز نیز جلوههایی از این شاخصهها را در رفتار مردم مشاهده میکنیم.
ایمان و وحدت؛ رمز پیشرفت جامعه
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف افزود: این حضور نشاندهنده عمق ایمان و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است و همین عامل، زمینهساز پیشرفت و اقتدار کشور شده است.
وی ادامه داد: جامعهای که بر پایه ایمان، عمل صالح و وحدت شکل گرفته باشد، از حمایت الهی برخوردار خواهد بود و دشمنان نمیتوانند در آن نفوذ کنند.
آیتالله غفوری در پایان با تأکید بر وعدههای الهی به مؤمنان اظهار کرد: خداوند برای کسانی که در مسیر ایمان و عمل صالح گام برمیدارند، پاداشی بزرگ و آمرزش در نظر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، تبعیت از رهبری و حفظ وحدت، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و توطئههای دشمنان را همچنان خنثی میکند.
نظر شما