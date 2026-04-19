هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از چشم‌انداز تولید بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری در این استان خبر داد و گفت: وضعیت مطلوب مزارع نشان‌دهنده عملکرد مناسب این محصول راهبردی در فصل برداشت است.

باقری با اشاره به جایگاه این استان در تولید دانه‌های روغنی اظهار کرد: مازندران یکی از قطب‌های مهم کشت کلزا در کشور است و هر ساله سطح قابل توجهی از اراضی زراعی به این محصول اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۷۳۰۰ هکتار از مزارع کلزا در استان وارد مرحله برداشت شده و شرایط رشد گیاه در اغلب مناطق استان مطلوب ارزیابی می‌شود.

باقری با بیان اینکه تأمین نهاده‌های کشاورزی به‌موقع انجام شده است، تصریح کرد: بخش عمده بذرهای مورد استفاده در کشت کلزا از نوع گواهی‌شده بوده و همین موضوع در ارتقای کیفیت و عملکرد محصول نقش مؤثری داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی کارشناسان، وضعیت عمومی مزارع کلزا در سطح استان رضایت‌بخش است و این موضوع نویدبخش تولید مناسب در سال زراعی جاری خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و مدیریت زراعی انجام‌شده، تولید کلزا در استان به بیش از ۱۵ هزار تن خواهد رسید.