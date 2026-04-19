۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تن کلزا در مازندران

ساری - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از چشم‌انداز تولید بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری در این استان خبر داد.

هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از چشم‌انداز تولید بیش از ۱۵ هزار تن دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری در این استان خبر داد و گفت: وضعیت مطلوب مزارع نشان‌دهنده عملکرد مناسب این محصول راهبردی در فصل برداشت است.

باقری با اشاره به جایگاه این استان در تولید دانه‌های روغنی اظهار کرد: مازندران یکی از قطب‌های مهم کشت کلزا در کشور است و هر ساله سطح قابل توجهی از اراضی زراعی به این محصول اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۷۳۰۰ هکتار از مزارع کلزا در استان وارد مرحله برداشت شده و شرایط رشد گیاه در اغلب مناطق استان مطلوب ارزیابی می‌شود.

باقری با بیان اینکه تأمین نهاده‌های کشاورزی به‌موقع انجام شده است، تصریح کرد: بخش عمده بذرهای مورد استفاده در کشت کلزا از نوع گواهی‌شده بوده و همین موضوع در ارتقای کیفیت و عملکرد محصول نقش مؤثری داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی کارشناسان، وضعیت عمومی مزارع کلزا در سطح استان رضایت‌بخش است و این موضوع نویدبخش تولید مناسب در سال زراعی جاری خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان پیش‌بینی کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و مدیریت زراعی انجام‌شده، تولید کلزا در استان به بیش از ۱۵ هزار تن خواهد رسید.

