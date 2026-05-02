به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر شنبه در جلسه پیگیری طرح «مدیریت محله‌محور» که با حضور معاونان سیاسی فرمانداری‌ها و کارشناسان سیاسی فرمانداری‌های استان کرمانشاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای معلم و تبریک روز معلم اظهار کرد: این طرح تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه نقشه‌ای راهبردی برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در سطح محلات و روستاهاست که باید بر پایه عدالت و مشارکت مردمی اجرایی شود.

وی با اشاره به تغییر رویکردهای مدیریتی در جهان افزود: شیوه مدیریت از بالا به پایین در بسیاری از نقاط دنیا منسوخ شده است. در شرایط کنونی، اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به مطالبات متنوع جامعه نیازمند گفت‌وگو، توضیح منطقی و همراهی مردم است، چرا که جامعه امروز پرسش‌ها و مطالبات جدیدی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت گسترده مردمی در قالب طرح محله‌محور یک ضرورت محسوب می‌شود. در این طرح قرار نیست دولت هزینه‌های جدیدی متحمل شود، بلکه هدف اصلی فعال‌سازی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در محلات است.

سلیمانی با اشاره به آثار اجتماعی اجرای این طرح گفت: اگر چنین طرحی در سال‌های گذشته نهادینه می‌شد، بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی قابل پیشگیری یا کنترل بود و اجرای آن می‌تواند زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور بیان کرد: سرمایه اجتماعی که در دوران دفاع مقدس در بالاترین سطح خود قرار داشت، امروز با آسیب‌هایی مواجه شده و اجرای طرح محله‌محور می‌تواند در بازسازی و تقویت این سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه خطاب به معاونان فرمانداری‌ها تأکید کرد: شما به عنوان نمایندگان حاکمیت در شهرستان‌ها، نقش محوری در پیشبرد این طرح دارید و باید فراتر از چارچوب‌های اداری معمول عمل کنید. نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح نیز ضروری است.

سلیمانی درباره ساختار اجرایی طرح نیز توضیح داد: در شهرها دبیر جلسات شهرداران خواهند بود و در برخی مناطق می‌توان از ظرفیت نهادها و مجموعه‌های مختلف برای پیشبرد بهتر طرح بهره گرفت. لازم است متناسب با شرایط هر شهرستان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

وی با اشاره به محل اجرای جلسات این طرح افزود: اولویت با استفاده از ظرفیت مساجد است، اما در صورت نبود مسجد یا فراهم نبودن شرایط، می‌توان از مکان‌هایی مانند خانه‌های بهداشت، تشکل‌های مردم‌نهاد یا حتی افراد معتمد محلی برای برگزاری نشست‌ها استفاده کرد.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه در ادامه گفت: در ماه‌های اخیر پیگیری این موضوع با جدیت انجام شده و مکاتبات متعددی با فرمانداری‌ها صورت گرفته است. همچنین در نشست‌های مختلف با فرمانداران و با تأکید استاندار کرمانشاه، این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

سلیمانی با اشاره به توجه مسئولان ملی به این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته و اگر زودتر آغاز می‌شد، بسیاری از مسائل اجتماعی و مدیریتی قابل کنترل بود. این طرح در واقع فراتر از یک پروژه اجرایی، یک رویکرد و گفتمان تحول‌آفرین محسوب می‌شود که می‌تواند نتایج ملموسی برای مردم استان داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در اجرای این طرح همه مجموعه‌ها باید پاسخگو باشند و هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی ضروری است. حرکت صحیح در این مسیر به افزایش کارآمدی نظام اداری کمک می‌کند و موجب شناخت بهتر مسئولان از نیازهای مردم و تقویت ارتباط با جامعه خواهد شد.