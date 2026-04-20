به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در مطلبی مهم که در فضای مجازی ایتای خود منتشر کرد نوشت: قرآن کریم میفرماید باید دشمن خدا و دشمن خودتان را بهگونهای بترسانید تا جرأت تعرض پیدا نکنند.
وی به شرایط امروز کشور اشاره کرد و بیان داشت: قاعدۀ رهبر شهید ما این بود که باید بهگونهای عمل کنیم که خطاهای محاسباتی دشمن دربارۀ توانمندیهای ما تصحیح شود.
میرباقری شاهرودی ادامه داد: یکی از آیاتی که به نبرد با دشمن مربوط است این است که میفرماید: «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة»؛ هرچه در توان دارید برای مقابله آماده کنید. یعنی هم قدرت نرم و هم قدرت سخت؛ هم امکانات نظامی، هم زیرساختهای دیگر. هدف چیست؟ «تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم»؛ دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید تا جرأت تعرض پیدا نکنند. بعد میفرماید: «وَآخَرینَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُم»؛ یک عده هم هستند که شما آنها را نمیشناسید، اما خدا آنها را میشناسد. یعنی همان جریانهای پشتصحنه، ابرقدرتها و شبکههای پنهان قدرت که در صحنه ظاهر نمیشوند. پس باید قدرتی ایجاد کنید که آنها هم دچار رعب شوند.
نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری ادامه داد: خدای متعال میفرماید اگر شما اِعداد قدرت کردید، با قدرت در مقابل دشمن ایستادید، دستگاه محاسباتی دشمن تصحیح میشود. به تعبیر دیگر، مناسبات عالَم نیز به هم میریزد و همین موجب تصحیح محاسبات آنها میشود. میفهمند آنگونه که تصور میکردند، نیست.
در ادامه مطلب می خوانیم: تلقی من این است که در همین دو جنگ اخیر، بهویژه در جنگ چهلروزه، آنها شروع کردند روی ما حساب باز کردن. وارد مذاکره میشوند؛ اگر احساس قدرت نمیکردند، همچنان با همان رویکرد قبلی رفتار میکردند. دستگاه محاسباتی آنها در حال اصلاح شدن است.
میرباقری شاهرودی ادامه داد: قاعده شهید ما هم همین بود که باید طوری عمل کنیم که دستگاه محاسباتی دشمن تصحیح شود. امروز میبینید حتی برخی کشورها هم در حال سرکشی در برابر مستکبرین هستند و در برابر اینها ایستادگی میکنند. این نشانۀ تغییر معادلات است.
