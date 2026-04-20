تفاوت آفت و تبخال در کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به گفته حانیه مقیمی، استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی ، تبخال در اثر ابتلا به ویروس هرپس ایجاد می‌شود؛ ویروسی که معمولاً از طریق تماس نزدیک مانند بوسیدن، استفاده از قاشق مشترک یا اسباب‌بازی آلوده به کودک منتقل شده و پس از ورود به بدن، به‌صورت نهفته باقی می‌ماند. این ویروس در شرایطی مانند استرس یا تب فعال شده و اغلب به شکل ضایعاتی در ناحیه لب یا اطراف دهان ظاهر می‌شود. پیش از بروز تاول‌ها، کودک ممکن است احساس خارش یا بی‌حسی داشته باشد و سپس تاول‌های کوچک و آبدار شکل گرفته و در نهایت به زخم خشک و دلمه‌بسته تبدیل می‌شوند.

وی تأکید می‌کند: استفاده از داروهای ضدویروس در مراحل اولیه، حتی پیش از ظاهر شدن تاول‌ها، می‌تواند به کوتاه‌تر شدن دوره بیماری کمک کند. همچنین مصرف بیشتر لبنیات و کاهش مصرف آجیل و شکلات در پیشگیری و بهبود سریع‌تر این ضایعات مؤثر است. تبخال تا زمانی که به‌صورت زخم خشک درنیامده، به‌شدت مسری است؛ بنابراین در این دوره باید از تماس نزدیک با دیگران و همچنین مراجعه برای درمان‌های دندانپزشکی خودداری شود.

در مقابل، آفت دهانی ضایعه‌ای غیرمسری است که در داخل دهان ظاهر می‌شود. به گفته مقیمی، احتمال بروز آفت در کودکانی که سابقه خانوادگی این مشکل را دارند، بیشتر است که نشان‌دهنده نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد آن است. در بعضی کودکان نیز مدت کوتاهی بعد از درمان دندانپزشکی بروز آفت گزارش شده است. آفت‌ها معمولاً به‌صورت زخم‌هایی با مرکز سفید و کمی فرورفته و حاشیه‌ای قرمز و دردناک دیده می‌شوند و به‌طور متوسط طی ۱۰ روز بهبود می‌یابند.

مقیمی افزود: برای کاهش درد و ناراحتی ناشی از آفت، می‌توان از بی‌حس‌کننده‌ها و پمادهای موضعی (با تجویز پزشک) استفاده کرد و در موارد شدید، ممکن است داروهای خوراکی نیز تجویز شود. با وجود درد، رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان و استفاده از دهانشویه بسیار مهم است.