به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی اربعین حسینی که با پیاده‌روی‌های طولانی‌مدت در هوای گرم همراه است، می‌تواند باعث بروز مشکلات پوستی و آسیب‌هایی مانند تاول پا، عرق‌سوز شدن، آفتاب‌سوختگی و آسیب‌های موضعی شود. رعایت نکات بهداشتی و امدادی در مراقبت از پا و پوست، نقش مؤثری در حفظ سلامت زائران دارد.

پیشگیری از بروز تاول پا

برای جلوگیری از ایجاد تاول، هلال احمر نکات زیر را یادآوری می‌کند:

پوشیدن کفش مناسب و جا افتاده

پاشیدن پودر تالک در کفش برای جذب رطوبت

تعویض روزانه جوراب

استفاده از نوار چسب یا پارچه نرم در محل تماس پوست و کفش

درمان و مراقبت از تاول پا

هلال احمر هشدار می‌دهد که استفاده از کفش نامناسب و پیاده‌روی طولانی، به‌ویژه در شرایط گرما، می‌تواند باعث ایجاد تاول شود. برای درمان و پیشگیری از عفونت این زخم‌ها، رعایت نکات زیر ضروری است:

تاول را نترکانید؛ زیرا پوست روی تاول مانند یک پانسمان طبیعی عمل می‌کند.

در صورت ترکیدن ناخواسته، محل را با بتادین ضدعفونی کرده و با گاز استریل چرب بپوشانید.

از چسب مستقیم روی تاول استفاده نکنید و پوست روی تاول را نکنید.

بانداژ تاول‌های ترکیده را مرتب تعویض کنید.

برای کاهش درد می‌توان از کمپرس سرد استفاده کرد.

از شست‌وشوی پا با پاک‌کننده‌های ملایم و بدون عطر استفاده کنید.

چه زمانی تخلیه تاول مجاز است؟

در موارد خاص، تخلیه تاول امکان‌پذیر است، اما باید با دقت انجام شود:

چند سوراخ کوچک در حاشیه تاول با سوزن استریل (آغشته به الکل) ایجاد شود.

پس از تخلیه، محل را ضدعفونی و با پماد آنتی‌بیوتیک و گاز استریل بپوشانید.

پانسمان را هر ۶ تا ۸ ساعت تعویض و در صورت پر شدن مجدد، عملیات را تکرار کنید.

مراقبت از پا در طول سفر

هلال احمر توصیه می‌کند که در صورت بروز تاول یا آسیب به پاها، زائران از ادامه پیاده‌روی خودداری کرده و نکات زیر را رعایت کنند:

شستن پا با آب گرم و صابون در صورت بروز تاول

استفاده از جوراب مناسب و خشک

جلوگیری از پوشیدن کفش یا دمپایی نامناسب یا سنگین

در صورت پیچ‌خوردگی پا، مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از یخ (حداکثر ۱۵ دقیقه)

بالا قرار دادن پا در صورت آسیب و اجتناب از فشار بر موضع

محافظت از پوست در برابر آسیب‌های محیطی

بر اساس هشدارهای هلال احمر، مشکلاتی مانند عرق‌سوز شدن، آفتاب‌سوختگی و جوش نیز در این مسیر شایع هستند. اقدامات زیر برای پیشگیری پیشنهاد می‌شود:

استفاده از کرم ضدآفتاب و تمدید آن در طول روز

پوشیدن لباس‌های نخی، گشاد و آستین‌دار

نوشیدن مداوم آب

تعویض لباس و جوراب در صورت تعریق

استفاده از کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و کفش پارچه‌ای

خودداری از قرار گرفتن طولانی در گرما

برای پیشگیری از عرق‌سوز، خشک نگه داشتن پوست و پرهیز از پوشیدن لباس‌های نایلونی یا پلی‌استری

جمعیت هلال احمر تأکید دارد که با رعایت این توصیه‌ها، زائران می‌توانند با آمادگی بیشتر، سلامت خود را در مسیر طولانی و معنوی پیاده‌روی اربعین حفظ کرده و از بروز آسیب‌ها جلوگیری کنند.