به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران با اشاره به میزان خدمات‌دهی پایانه‌های ۵ گانه شهر تهران در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: بر اساس آمار تجمیعی سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۸۲۹ هزار و ۵۵۹ سرویس خروجی از پایانه‌های شهر تهران انجام شده که طی آن بیش از ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار مسافر به مقاصد مختلف کشور جابه‌جا شده‌اند.

وی با اشاره به نقش موثر و همیشه در دسترس بودن اتوبوس در جابه‌جایی مسافران افزود: از کل سرویس‌های انجام‌شده، ۴۸۵ هزار و ۳۷۶ سرویس توسط اتوبوس‌ها انجام شده که بیش از ۸ میلیون و ۵۲۸ هزار مسافر را جابه‌جا کرده‌اند. در کنار آن، ۳۴۱ هزار و ۱۲۸ سرویس سواری با جابه‌جایی بیش از یک میلیون و ۴۹ هزار مسافر و همچنین سرویس‌های میدل باس و مینی‌بوس با بیش از ۳ هزار سرویس و ۵۲ هزار مسافر، تکمیل‌کننده این شبکه خدمات هستند.

رحمانی با تشریح سهم پایانه‌های مختلف شهر تهران در این جابه‌جایی‌ها تصریح کرد: پایانه غرب با ثبت بیش از ۳۶۰ هزار سرویس و جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون و ۱۷۴ هزار مسافر، در صدر پایانه‌های مسافربری پایتخت قرار دارد و پس از آن پایانه جنوب با بیش از ۲۳۱ هزار سرویس و ۳ میلیون و ۵۳۷ هزار مسافر و پایانه شرق با حدود ۱۶۷ هزار سرویس و نزدیک به ۹۸۳ هزار مسافر در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. پایانه بیهقی نیز با بیش از ۶۸ هزار سرویس و ۹۳۶ هزار مسافر یکی از گره‌های مهم شبکه حمل‌ونقل برون‌شهری پایتخت به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان با اشاره به تمرکز شبکه بر مقاصد پرتردد کشور گفت: در فهرست ده مقصد پرمسافر سال ۱۴۰۴، شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، همدان، کرمانشاه، قزوین، زنجان و مقاصد گردشگری شمال کشور نظیر تنکابن، لاهیجان، نوشهر، آمل، بابل، ساری و گرگان جایگاهی ویژه دارند. این مقاصد، به‌ویژه در ایام اوج سفر، بیشترین سهم را از نظر تعداد سرویس و حجم مسافر به خود اختصاص داده‌اند و نشان‌دهنده ترکیب متنوع سفرهای زیارتی، گردشگری و کاری شهروندان هستند.

رحمانی اضافه کرد: تنظیم برنامه‌ریزی سرویس‌ها بر پایه تقاضای واقعی سفر و تمرکز بر این ده مقصد برتر، کمک کرده تا ضمن کاهش زمان انتظار مسافران، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی را ارتقا دهیم. بخشی از مقاصد، با ثبت ارقامی در محدوده ۳۰۰ هزار سفر و بیشتر برای مسافران خروجی، به‌عنوان کانون‌های اصلی سفر از تهران شناخته می‌شوند.