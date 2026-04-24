تجلیل از فرزندان دختر شهدای جنگ رمضان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز جمعه در آیین تجلیل از دختران شهدای جنگ رمضان که به مناسبت دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (ع) و روز دختر انجام شد، اظهار کرد: در دین اسلام بارها به مقام شهادت اشاره شده و شهادت والا ترین مقامی است که نصیب انسان‌های برگزیده می‌شود.

وی ادامه داد: شهید همچون معلمی است که جامعه را پس از شهادتش هدایت می‌کند و هرکس به شهدا متصل باشد به فیضی بی‌انتها دست می‌یابد.

وی افزود: دشمن پس از شهادت رهبرمان فکر کرد ایران از بین می‌رود اما رهبرمان امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مد ظله العالی به زیبایی فرمودند ملت ایران کشور را رهبری کردند. این اتحاد و همبستگی در سایه خون شهدا ایجاد شده است.

هوشیار یادآور شد: مجموعه شهرداری تبریز در ایام جنگ در میدان بود اما تمام کارهای ما در مقابل ایستادگی ملت و صبر خانواده شهدا قابل مقایسه نیست.

حکیمه غفوری عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این آیین گفت: در جنگ رمضان شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای ضایعه دردناک بود و ما منتقم خون امام شهیدمان و شهدای مقاومت و جنگ رمضان هستیم.

وی با تبریک دهه کرامت و روز دختر تصریح کرد: امیدوارم به برکت خون شهدا به‌زودی شاهد ظهور امام زمان باشیم.

غفوری با قدردانی از مجموعه شهرداری به پاس فعالیت در تمامی مراحل سومین جنگ دفاع مقدس، گفت: از طرف خانواده شهدا درخواست دارم همان طور که از دختران تجلیل شد، از پسران شهدا هم با اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس تجلیل به عمل آید.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه امیدوارم همگی بتواینم رهرو راه مقدس شهدا باشیم خواستار نامگذاری یکی از معابر و اماکن عمومی مهم شهر به نام شهدای رمضان شد.