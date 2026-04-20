آغاز دهه کرامت در تهران؛ بیش از هزار برنامه با محوریت دختران

سمیه ناصریان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته و همزمان با آغاز ماه ذی‌القعده و گرامیداشت مقام حضرت فاطمه معصومه (س)، دهه کرامت در استان تهران با برگزاری بیش از هزار برنامه در پانزده شهرستان آغاز شده است.

وی گفت: این برنامه‌ها با هدف «تجلی اقتدار، هویت و شور و شعور دختران ایران» طراحی شده و شامل اجتماع «ایراندخت»، رژه نمادین «گردان‌های کوثر»، موکب‌های دخترانه، پویش دلنوشته برای فرماندهان جبهه مقاومت، کارگاه‌های مجازی، سخنرانی دختران نخبه پیش از خطبه‌های نماز جمعه و غبارروبی گلزار شهدا است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: این مراسم با یاد شهدا و همکاری سازمان‌هایی مانند اوقاف، تبلیغات اسلامی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها اجرا می‌شود.

در همین حال، برخی تحلیلگران حضور گسترده دختران و زنان در این رویدادها را پاسخی به «یاوه‌گویی‌های دشمنان» درباره جایگاه زن در کشورمان توصیف می‌کنند.