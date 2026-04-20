۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۱

آغاز دهه کرامت در تهران؛ بیش از هزار برنامه با محوریت دختران

آغاز دهه کرامت در تهران؛ بیش از هزار برنامه با محوریت دختران

ری- همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، دهه کرامت در استان تهران با برگزاری بیش از هزار برنامه در پانزده شهرستان آغاز شد.

سمیه ناصریان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته و همزمان با آغاز ماه ذی‌القعده و گرامیداشت مقام حضرت فاطمه معصومه (س)، دهه کرامت در استان تهران با برگزاری بیش از هزار برنامه در پانزده شهرستان آغاز شده است.

وی گفت: این برنامه‌ها با هدف «تجلی اقتدار، هویت و شور و شعور دختران ایران» طراحی شده و شامل اجتماع «ایراندخت»، رژه نمادین «گردان‌های کوثر»، موکب‌های دخترانه، پویش دلنوشته برای فرماندهان جبهه مقاومت، کارگاه‌های مجازی، سخنرانی دختران نخبه پیش از خطبه‌های نماز جمعه و غبارروبی گلزار شهدا است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: این مراسم با یاد شهدا و همکاری سازمان‌هایی مانند اوقاف، تبلیغات اسلامی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها اجرا می‌شود.

در همین حال، برخی تحلیلگران حضور گسترده دختران و زنان در این رویدادها را پاسخی به «یاوه‌گویی‌های دشمنان» درباره جایگاه زن در کشورمان توصیف می‌کنند.

